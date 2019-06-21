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Мир

Мощный шторм накрыл Францию: опубликовано впечатляющее видео

5:25 21 июня 2019 9
Storm in France
Инф. «ФАКТОВ»

По Франции в последние дни пронесся мощный шторм, причиняя ущерб городам и сельскохозяйственным угодьям. Об этом пишет La Chaîne Météo.

Одним из наиболее пострадавших стал город Тулуза на юге страны.

Там были зарегистрированы порывы ветра до 137 км/ч, что повторило абсолютный рекорд 1999 года. В результате буйства стихии были повалены деревья и линии электропередачи.

Кроме того, в течение всего 12 минут на город обрушилась половина месячной нормы осадков.

Непогода нанесла большой ущерб, сообщает France 3, в том числе были подтоплены дома и подвалы зданий.

Кроме того, по всей стране было зарегистрировано 10 тыс. ударов молний. Местами прошел огромный град.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ближайшие три дня погода на большей части Украины будет жаркой. На левобережье, в центральных и южных областях столбики термометров поднимутся днем до +35 градусов. В перечисленных регионах с 21 июня прогноз обещает сухую погоду без осадков. Население просят проявлять сознательность, организовывая лесные пикники, ввиду высокой опасности пожаров.

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