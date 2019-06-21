Мощный шторм накрыл Францию: опубликовано впечатляющее видео

Мир

По Франции в последние дни пронесся мощный шторм, причиняя ущерб городам и сельскохозяйственным угодьям. Об этом пишет La Chaîne Météo.

Un #orage ⛈️probablement supercellulaire a sévi la nuit dernière sur #Toulouse. Une rafale a été mesurée à 137 km/h à Toulouse-Francazal, égalant le #record absolu de vent de la tempête de 1999 à la station. Il y est aussi tombé 15 jours de pluie… en 12 minutes.

@Rocketika pic.twitter.com/3j1DypaQ67 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 20 июня 2019 г.

Одним из наиболее пострадавших стал город Тулуза на юге страны.

Там были зарегистрированы порывы ветра до 137 км/ч, что повторило абсолютный рекорд 1999 года. В результате буйства стихии были повалены деревья и линии электропередачи.

Кроме того, в течение всего 12 минут на город обрушилась половина месячной нормы осадков.

Непогода нанесла большой ущерб, сообщает France 3, в том числе были подтоплены дома и подвалы зданий.

Кроме того, по всей стране было зарегистрировано 10 тыс. ударов молний. Местами прошел огромный град.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ближайшие три дня погода на большей части Украины будет жаркой. На левобережье, в центральных и южных областях столбики термометров поднимутся днем до +35 градусов. В перечисленных регионах с 21 июня прогноз обещает сухую погоду без осадков. Население просят проявлять сознательность, организовывая лесные пикники, ввиду высокой опасности пожаров.

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