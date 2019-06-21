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Мощный шторм накрыл Францию: опубликовано впечатляющее видео
По Франции в последние дни пронесся мощный шторм, причиняя ущерб городам и сельскохозяйственным угодьям. Об этом пишет La Chaîne Météo.
Un #orage ⛈️probablement supercellulaire a sévi la nuit dernière sur #Toulouse. Une rafale a été mesurée à 137 km/h à Toulouse-Francazal, égalant le #record absolu de vent de la tempête de 1999 à la station. Il y est aussi tombé 15 jours de pluie… en 12 minutes.— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 20 июня 2019 г.
@Rocketika pic.twitter.com/3j1DypaQ67
Одним из наиболее пострадавших стал город Тулуза на юге страны.
@Meteovilles #Lyon Vénissieux pic.twitter.com/70ridaluux— klhgame (@cricri69200) 15 июня 2019 г.
Там были зарегистрированы порывы ветра до 137 км/ч, что повторило абсолютный рекорд 1999 года. В результате буйства стихии были повалены деревья и линии электропередачи.
TOULOUSE ROCADE @patlanen31 #toulouse #orage #orages pic.twitter.com/wwloPVamHg— Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) 19 июня 2019 г.
Кроме того, в течение всего 12 минут на город обрушилась половина месячной нормы осадков.
Violent #orage de grêle en cours et #inondations à Romans-sur-Isère— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 15 июня 2019 г.
Source : https://t.co/AHpScqRwel pic.twitter.com/Lw1daRaJtD
Непогода нанесла большой ущерб, сообщает France 3, в том числе были подтоплены дома и подвалы зданий.
Rangueil en plein #Orages #toulouse Loïc Sutra pour @Meteo_Pyrenees pic.twitter.com/LNEtdvGH0O— Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) 19 июня 2019 г.
Кроме того, по всей стране было зарегистрировано 10 тыс. ударов молний. Местами прошел огромный град.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ближайшие три дня погода на большей части Украины будет жаркой. На левобережье, в центральных и южных областях столбики термометров поднимутся днем до +35 градусов. В перечисленных регионах с 21 июня прогноз обещает сухую погоду без осадков. Население просят проявлять сознательность, организовывая лесные пикники, ввиду высокой опасности пожаров.
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