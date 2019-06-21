Звезда сериала «Друзья» шокировал своим неряшливым видом (фото)

Шоу-бизнес

Американо-канадский актер Мэттью Перри впервые за два года появился на публике и шокировал своим неряшливым внешним видом. 49-летний Мэттью, которого заметили на улице в Нью-Йорке, был одет в мешковатые спортивные штаны, покрытую пятнами растянутую и мятую футболку, рубашку с незастегнутыми манжетами. Он выглядел уставшим, был небрит. На щеке заметен шрам неизвестного происхождения. Как подметили журналисты издания Daily Mail, ногти на опухших руках звезды телесериала «Друзья» были неухоженными — грязными и слишком длинными.

Последний раз актера выдели на публике в августе 2017 года. Тогда он выглядел лучше.

2017 год

В 2018 году Мэттью, известный также про фильмам «Девять ярдов» и «Десять ярдов», провел три месяца в больнице после того, как у него произошел разрыв кишечника.

В прошлом у актера были проблемы со здоровьем, вызванные излишним потреблением алкоголя и наркотических препаратов. Он также боролся с депрессией.

Перри и его коллеги по культовому сериалу 1990-х годов «Друзья» (Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер) были необычайно популярны в 1990-е годы. Они получали каждый по миллиону долларов за эпизод.

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