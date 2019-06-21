Политика

Партии "Слуга народа" и "Голос" заговорили о возможной коалиции в Раде

В политической силе Святослава Вакарчука, оценив свежие рейтинги, уже задумались о формате коалиции в обновленной Раде. Представители партии «Голос» не исключают, что после выборов возможно партнерство с пропрезидентской политсилой «Слуга народа».

«Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской и готова реализовывать программу, соответствующую той, что у „Голоса“. Поэтому да, действительно, теоретически — вполне возможно», — заявил Радио Свобода заместитель председателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин.

Дальше гипотетических предположений представители «Голоса» идти не готовы. Партийцы предпочитают дождаться итогов выборов и после этого начинать переговоры.

В партии «Слуга народа» тоже не склонны отметать вариант о коалиции с «Голосом». «Теоретически это возможно», — заявил представитель команды президента Зеленского и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков на прямой линии «КП в Украине». Разумков уточнил, что все эти разговоры пока лишь теория, и все будет зависеть от совпадения программных целей двух партий.

Напомним, согласно июньским социологическим опросам в Раду проходят и «Слуга народа», и «Голос», причем последнему социологи прогнозируют 5−7% голосов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter