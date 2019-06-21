Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по Ирану

Мир

Дональд Трамп одобрил нанесение ракетного удара по Ирану. Об этом сообщает авторитетное издание The New York Times. Однако в последний момент президент США передумал и отменил приказ, когда американские военные самолеты уже были подняты в воздух. На решение главы державы, как пишут СМИ, повлияло Государственный секретарь Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Отношения США и Ирана обострились после того, как иранские военные 20 июня сбили американский беспилотник в международном воздушном пространстве. Дональд Трамп заявил, что Тегеран совершил «очень большую ошибку». При этом президент США не исключает, что ошибка могла быть непреднамеренной.

В свою очередь, Иран заявил о своей готовности к обороне и объявил, что намерен подать жалобу в ООН на «агрессивное использование дронов» Соединенными Штатами.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Трамп прямо обвинил Иран в подрыве танкеров.

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