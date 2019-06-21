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Русские вдруг стали "нашими": вокруг показа сериала "Чернобыль" в Украине разгорелся скандал
Сериал «Чернобыль», который в Украине недавно показали по телевидению, оказался в центре очередного скандала. На телеканале «1+1» крайне странно перевели монолог жительницы зоны отчуждения. В частности, термин «русские» был переведен как «наши».
Внимательные телезрители обратили внимание на сцену в четвертой серии сериала. 82-летняя женщина отказывается уезжать с зараженной территории. Пришедшему в дом военному пенсионерка говорит, что никуда не пойдет, и вообще это уже не первый случай, когда к ней приходят люди с оружием. По словам женщины, она оставалась в селе и во время Голодомора, и при немецкой оккупации, и когда пришли русские. В этой фразе слово «русские» переводчик интерпретировал как «наши».
К особой трактовке прибегли только авторы украинского перевода от телеканала «1+1». Другой украинский перевод — от студии «НеЗупиняйПродакшн» был корректным и без «ляпов». В РФ при переводе сериала фразу «Russian boys» также перевели правильно — «русские» (вариант — «русские мальчишки»).
Напомним, мини-сериал «Чернобыль» вышел на экраны в июне 2019 года. Сначала пять серий были доступны в интернете при подписке на телеканал HBO. После яркого успеха сериала его решили показать еще и на телеканале «1+1».
В России сериал «Чернобыль» предложили запретить, увидев там критику советской действительности. В РФ захотели снять свою историю о трагедии на Чернобыльской АЭС
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