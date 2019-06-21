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БАЛ Страна: Германия

Мануфактура: Rudolstadt

Время создания: первая четверть ХХ ст.

Размер: 25×45 cm

Судьба великого французского композитора Жака Оффенбаха, родившегося ровно 100 лет назад, 20 июня 1819 года, в Кёльне, в семье странствующего музыканта, всегда была покрыта завесой таинственности. Ну, начнём с того, что вообще-то он при рождении получил имя Якоб. И первые свои музыкальные произведения, написанные им в шестилетнем возрасте на домашних уроках под присмотром отца, он подписывал как Якоб. Это чуть позже, после переезда их большой семьи (десять детей!) в Париж, Якоба на французский манер начали называть Жакобом или Жаком.

Его поначалу не принимали в Парижскую консерваторию. Туда вообще не принимали иностранцев. Но, послушав однажды игру молодого Оффенбаха на его любимой виолончели, один из руководителей консерватории в нарушение устава настоял на том, чтобы талантливый юноша был принят. После окончания учебы Оффенбах много гастролировал по странам Европы, выступая в концертах вместе с такими пианистами, как Ференц Лист, Антон Рубинштейн и Феликс Мендельсон. При этом он очень мечтал о серьезной музыке. Он очень хотел написать оперу, которой восторгались бы все. Но он был так беден, что все его время уходило на случайные подработки то в театрах, то даже в казино.

И однажды, отчаявшись собрать немного денег и засесть за написание оперы, он уже собирался броситься с моста в холодные воды Сены. Но тут появился странный человек в чёрном плаще и посоветовал ему немедленно отправляться по такому-то адресу, где в этот вечер проводится званый вечер и молодая хозяйка дома будет рада знакомству с начинающим композитором. Так все и случилось. Более того, познакомившись в тот вечер с очаровательной Эрмини д’Алькен, Оффенбах вскоре женится на ней. Они прожили вместе 36 счастливых лет, воспитав четырёх дочерей.

Появление в музыке нового жанра оперетты открыло перед молодым композитором небывалые возможности. Он пишет одну оперетту за другой. Они с восторгом принимаются парижской публикой. Его приглашают на работу в крупнейшие театры французской столицы. А затем ему удаётся открыть даже свой собственный небольшой театр, купить билеты в который любителям оперетты удаётся всегда с трудом. Посетивший в те годы Париж английский писатель Уильям Теккерей заметил: «Если в сегодняшнем французском театре что-нибудь имеет будущее, то это произведения Оффенбаха»…

А сам Оффенбах по-прежнему мечтает о написании оперы. И начинает писать её, несмотря на проблемы, которые постоянно его преследуют. Во время франко-прусской войны французские газеты обвиняют его в симпатиях к Германии, а немецкие — в предательстве. Его театр сначала закрывают, а потом и вовсе отдают под лазарет. И вот в момент крайнего отчаяния в квартиру болевшего тогда Оффенбаха постучал загадочный мужчина в чёрном плаще и передал супруге композитора прижизненное издание книг Эрнста Теодора Амадея Гофмана с авторскими пометками. И ещё сказал: «Пускай побыстрее заканчивает оперу. Я жду!»

В этот момент больной Жак Оффенбах заканчивал свою работу над оперой, названной им… «Сказки Гофмана». Впрочем, завершить работу он так и не успел, скончавшись от удушья в одну из октябрьских ночей 1880 года. Он был похоронен на кладбище Монмартр в Париже. А его опера, отредактированная Эрнестом Гиро, вскоре с невероятным успехом была представлена публике. На афише, которую принесли вдове, она рядом с портретом Оффенбаха увидела лицо того загадочного мужчины в чёрном плаще. Это было лицо Гофмана! Самым невероятным в этой истории было то, что Гофман ушёл из жизни в 1822 году, когда маленькому Оффенбаха было всего три года…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

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