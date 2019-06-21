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CreditPlus проводит акцию: В лето на полной скорости
Оформить кредит и получить путевку в Турцию на отдых. Именно так предлагают провести лето в CreditPlus. В этом году многие микрофинансовые компании проводят акции, и в качестве призов предлагают дорогие подарки или услуги.
Если год назад МФО компании разыгрывали мобильные телефоны и это было действительно приятно, то уже в этом году потребители финуслуг хотят большего. Например, сервис Mycredit по итогам летней акции подарит смартфоны и телевизоры, а главному победителю — автомобиль Citroen С3. Компания Moneyveo проводит акцию «Красава», предлагая победителям провести незабываемый день в Киеве, полностью за счет компании.
Компания CreditPlus в качестве главного приза подарит путевку в Турцию на двух персон с all inclusive обслуживанием. Для тех, кто примет участие в акции, предусмотрено еще 17 ценных призов, среди которых электроскутер, электросамокат, беспроводные, влагозащищенные аудиоколонки и гамаки для отдыха на природе.
Чтобы стать участником акции, достаточно оформить кредит онлайн с 3.06 по 30.06. Все те, кто выполнит такое условие, автоматически будут считаться участниками акции «В лето на полной скорости с CreditPlus». Победители будут определены с помощью рандомного генератора случайных чисел в сервисе random.org. Результаты акции и имена призеров будут опубликованы на официальной странице сервиса кредитования CreditPlus. Те, кому достанутся призы, будут оповещены лично, с помощью телефонного звонка.
Как взять кредит
Согласно правилам компании, получить кредит могут украинцы в возрасте от 18 до 65 лет. Такие граждане должны иметь действительный паспорт и ИНН код. Также необходима банковская карта и личный телефон.
Для клиентов, которые впервые обращаются в CreditPlus, будет предложена минимальная процентная ставка — 0,01% в день. Такие клиенты могут получить заем до 6000 гривен на сумму до 30 дней. Те клиенты, которые ранее брали кредиты в CreditPlus смогут оформить кредит на стандартных условиях.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..