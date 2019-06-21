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Шоу-бизнес

Его медленно убивают: врач Бари Алибасова сделала шокирующее заявление

11:39 21 июня 2019 146
Бари Алибасов
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

После преждевременной выписки из НИИ имени Склифосовского Бари Алибасов восстанавливается после отравления дома. Он постепенно выздоравливает физически, но его психическое состояние вызывает опасения — продюсер не узнает людей, путает даты и события, живет в выдуманных обстоятельствах. Это было видно и в программе Андрея Малахова «Прямой эфир», журналисты которой отправились к больному человеку с камерами и показали его состояние.

Это напугало давнюю подругу Алибасова, врача-диетолога Марият Мухину. Когда она приехала к нему, застала нелицеприятную картину. — вечером Бари Каримович был дома один. Он не понимал, где он находится. Продюсер не получает должного лечения, назначенного врачами «склифа», считает Мухина.

Она позвонила Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая сама сейчас находится клинике с высоким давлением, и помощникам, а также в скорую, чтобы те сделали продюсеру укол. Более того, ей показалось, что Алибасова удерживают в квартире насильно. Между Мухиной и представителями Алибасова возник конфликт, и те вызвали полицию, назвав Мухину шарлатанкой.

Приехавшие на вызов медики взяли у Бари Каримовича анализы на содержание психотропных веществ.

«Вчера я приезжала проведать Бари и уличила всех помощников в том, что его не лечат. В Склифе моего пациента отпустили под расписку о том, что он продолжит лечение на дому. Все расписано по минутам. Но я своими глазами увидела, что его не лечат, не кормят, нет никакого ухода. Вместо дорогих препаратов Бари дают дешевый аналог, дозировка не соблюдается. Выздоровление затягивается и ему в любой момент может стать хуже. Ведь Алибасов должен получать препарат, который предотвращает сужение пищевода, а ему эти уколы не делают. Фактически Бари медленно убивают», — сказала Марият Мухина телеграмм-каналу 360.

Напомним, Бари Алибасов отравился жидкостью для промывки труб и получил химические ожоги внутренних органов. После пяти дней комы он пришел в себя, но не узнает близких, путает события и даты, рассказывает, что насильно удерживали в плену, били и издевались.

Сестра Алибасова Зоя считает виновными в отравлении семью его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.

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