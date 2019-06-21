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Его медленно убивают: врач Бари Алибасова сделала шокирующее заявление
После преждевременной выписки из НИИ имени Склифосовского Бари Алибасов восстанавливается после отравления дома. Он постепенно выздоравливает физически, но его психическое состояние вызывает опасения — продюсер не узнает людей, путает даты и события, живет в выдуманных обстоятельствах. Это было видно и в программе Андрея Малахова «Прямой эфир», журналисты которой отправились к больному человеку с камерами и показали его состояние.
Это напугало давнюю подругу Алибасова, врача-диетолога Марият Мухину. Когда она приехала к нему, застала нелицеприятную картину. — вечером Бари Каримович был дома один. Он не понимал, где он находится. Продюсер не получает должного лечения, назначенного врачами «склифа», считает Мухина.
Она позвонила Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая сама сейчас находится клинике с высоким давлением, и помощникам, а также в скорую, чтобы те сделали продюсеру укол. Более того, ей показалось, что Алибасова удерживают в квартире насильно. Между Мухиной и представителями Алибасова возник конфликт, и те вызвали полицию, назвав Мухину шарлатанкой.
Приехавшие на вызов медики взяли у Бари Каримовича анализы на содержание психотропных веществ.
«Вчера я приезжала проведать Бари и уличила всех помощников в том, что его не лечат. В Склифе моего пациента отпустили под расписку о том, что он продолжит лечение на дому. Все расписано по минутам. Но я своими глазами увидела, что его не лечат, не кормят, нет никакого ухода. Вместо дорогих препаратов Бари дают дешевый аналог, дозировка не соблюдается. Выздоровление затягивается и ему в любой момент может стать хуже. Ведь Алибасов должен получать препарат, который предотвращает сужение пищевода, а ему эти уколы не делают. Фактически Бари медленно убивают», — сказала Марият Мухина телеграмм-каналу 360.
Напомним, Бари Алибасов отравился жидкостью для промывки труб и получил химические ожоги внутренних органов. После пяти дней комы он пришел в себя, но не узнает близких, путает события и даты, рассказывает, что насильно удерживали в плену, били и издевались.
Сестра Алибасова Зоя считает виновными в отравлении семью его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.
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