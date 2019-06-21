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Евро дорожает быстрее, чем доллар: что будет дальше
Курсы доллара и евро после некоторого снижения на протяжении недели, к выходным вновь пошли вверх. В пятницу, 21 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 26,37 грн за доллар, повысив его на 4 копейки. А вот евро подорожал сразу 31 на копейку, до 29,82 грн. Наличные доллары покупают в банках в среднем по 26,17 грн, а продают — по 26,43 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 29,43 грн, продажи — 29,86 грн.
«Гривня на наличном и безналичном рынках с утра в пятницу стабилизировалась на уровне 26,33 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. - Это происходит на фоне сообщения о том, что Украина в четверг получила средства от размещения еврооблигаций в объеме 1 млрд евро с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026 года.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривня сохранит стабильность и будет котироваться в коридоре 26,2−26,4 грн за доллар".
Стоит напомнить, что, по мнению экспертов, поддержку стабильности национальной валюты оказывает возобновление сотрудничества с МВФ, подтвержденное в ходе визита президента Украины в Германию.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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