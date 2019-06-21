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Обладатель уникального рекорда Фернандо Торрес завершил карьеру: топ-10 голов форварда (видео)
Знаменитый испанский нападающий, чемпион мира и Европы Фернандо Торрес, выступающий за японский клуб «Саган Тосу», решил повесить бутсы на гвоздь в 35 лет.
«Есть кое-что очень важное, о чем мне нужно рассказать вам. После 18 невероятных лет пришло время закончить мою игровую карьеру. В следующее воскресенье, 23 июня, состоится пресс-конференция в Токио, где я расскажу все подробно. До встречи там», — написал Фернандо Торрес в Twitter.
За свою яркую карьеру форвард в 860 поединках за клубы и сборную забил 290 мячей: сборная Испании (110 матчей, 38 голов), «Атлетико» (350, 121), «Челси» (172, 45), «Ливерпуль» (142, 81), «Милан» (10, 1) и «Саган Тосу» (32, 4).
Топ-10 голов Фернандо Торреса
Нападающий по прозвищу Эль-Ниньо за 18 лет карьеры выиграл чемпионат мира (2010 год), Евро-2008 и Евро-2012, Лигу чемпионов (2012-й), Лигу Европы (2013-й и 2018-й), Кубок английской лиги (2012-й) и чемпионат Европы U-19 (2002-й). Кроме того, он рекордсмен сборной Испании по числу голов на чемпионатах Европы (5) и обладатель «Золотой бутсы» Евро-2012 и Кубка конфедераций-2013. А еще Торрес — единственный футболист, который забивал в двух финальных матчах чемпионата Европы (в 2008-м и 2012-м).
Отметим, что 15 мая 2013 года Торрес (вместе с Хуаном Матой) после триумфа с «Челси» в Лиге Европы установил уникальное достижение, одновременно являясь действующими победителями четырех самых престижных футбольных турниров — Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата Европы и чемпионата мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры.
Фото Getty Images
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