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Бойко, Левочкин и другие: журналисты рассказали, кто прилетал в Вену на день рождения Фирташа (фото, видео)
В мае украинский олигарх Дмитрий Фирташ, один из основных финансовых столпов режима президента беглого Виктора Януковича, отпраздновал свой 54-день рождения. В Вене, где сейчас находится бизнесмен, его поздравляли влиятельные украинские политики и бизнесмены, среди которых народные депутаты Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Иван Мирный, Михаил Папиев, Иван Фурсин и бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы. Об этом говорится в программе «Схемы: коррупция в деталях» .
Празднование состоялось в ресторане «Il Melograno» в центре австрийской столицы.
Юрий Бойко
Сергей Левочкин
Иван Мирный
Для гостей пела экс-депутат от «Партии регионов», народная артистка Таисия Повалий.
Григорий Суркис коротко прокомментировал «Схемам» свои отношения с олигархом: «Мы гордимся нашей дружбой, мы гордимся дружбой наших детей. И я вам скажу с большим уважением к той ситуации, в которой сейчас оказался Дмитрий Фирташ».
Братья Суркисы
После завершения праздника, оставляя венский ресторан, гости образовали затор из автомобилей премиум-класса.
Напомним, 6 июня партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» представила свой список кандидатов в депутаты, в нем первый номер у Юрия Бойко, пятый — у Сергея Левочкина, семнадцатый — у Григория Суркиса, двадцать первый у Михаила Папиева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», выдачи Дмитрия Фирташа одновременно добиваются правоохранительные органы США и Испании, подозревающие олигарха в подкупе чиновников для получения доступа к титановым месторождениям в Индии и отмывании «десятков миллионов евро незаконного происхождения».
Дмитрий Фирташ уже шестой год вынужденно находится в Австрии, пытаясь избежать экстрадиции в США.
25 июня Верховный суд Австрии должен объявить решение об экстрадиции Фирташа. Поэтому олигарха могут доставить в США уже в начале июля.
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