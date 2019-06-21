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Опять ремонт: в Киеве с 21 июня ограничат движение на Северном мосту
В Киеве с 21:00 21 июня до 25 июня дорожники будут ремонтировать проезжую часть моста через Десенку: бетонировать плиту, наносить новую гидроизоляцию и укладывать асфальтобетон. Поэтому на Северном мосту частично перекроют движение по второй и третьей полосам в направлении Троещины (ранее киевлян предупреждали об изменениях в работе общественного транспорта из-за ремонтных работ).
А в ночь на 22 июня на улице Петлюры (на участке между улицей Саксаганского и бульваром Шевченко) дорожники будут укладывать верхний слой асфальта, в связи с чем с 22:00 21 июня до 6:00 22 июня движение на указанном отрезке ограничат. Водителей просят не парковать автомобили на дороге.
Ранее «ФАКТЫ» предупреждали водителей, что на ряде столичных объектов будут действовать частичные или полные перекрытия движения, что обусловлено разгаром ремонтного сезона. В связи с этим изменятся и маршруты пассажирского транспорта.
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