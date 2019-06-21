Мы знаем, как заставить Россию выплатить компенсации каждому украинцу, — Данилюк

Общество и люди

Украина должна применить современные невоенные методы борьбы с Россией. В частности, давить на агрессора экономически через судебные иски государства и частных лиц. Ведь вполне реально взыскать с РФ миллиарды долларов за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Правовая война, что является официальным термином, а также элементом гибридной войны, может стать частью национальной стратегии. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал лидер движения «Спільна справа» Александр Данилюк.

По его мнению, любой спор между Украиной и Россией должен рассматриваться в международных судах. Но переселенцы, участники боевых действий, пленные, которым Россия нанесла ущерб, могут в украинских судах требовать от агрессора компенсации. Такую стратегию гражданские организации «Спільна справа» и «Сила права» Андрея Сенченко разработали еще в 2014 году как ответ РФ.

«Сейчас механизм работы доведен до совершенства. За 5 лет обработаны и направлены в суд 20 тысяч дел различных категорий. Тысячи дел по фактам российской агрессии в Крыму и на Донбассе и нанесению ущерба выиграли. Факт агрессии доказывать уже не нужно — необходимо только доказать, что вы пострадали. Украинские суды рассматривают такие дела. Не надо ждать от Москвы признания этих решений, потому что есть много российского имущества за пределами РФ. Такие судебные решения дают право налагать взыскания на это имущество (РФ за рубежом. — Авт.)», — говорит Александр Данилюк.

Эксперт напомнил, что Украина заключила с большинством стран соглашения о взаимодействии в сфере правосудия. Это означает, что украинское судебное решение может быть выполнено на территории государств, с которыми есть такие соглашения.

«В Украине налагаются аресты на российские активы — не только правительственные, но и на те, которые принадлежат государственным компаниям и в которых доля российского государства не менее 20 процентов. То есть украинец, выигравший суд, может легализовать свое судебное решение за рубежом. Например, в США наложить арест на имущество России. Можем делать так по всему миру. Значительная часть золотовалютных резервов России находится на депозитных счетах в банках США. Эти средства могут быть арестованы. Такой механизм должен стать государственной стратегией победы», — считает лидер «Спільної справи».

Данилюк предупреждает, что, если Украина пойдет по пути, который поддерживают «партии капитуляции», юридически Россия не будет считаться агрессором, а войну на Донбассе будут воспринимать как внутриукраинский конфликт.

«Тогда компенсациями миллионам пострадавших людей и восстановлением разрушенного имущества придется заниматься украинскому правительству, то есть гражданам. Россия стремится через украинские выборы получить договоренности относительно конфликта на Донбассе, которые нивелируют ее долги перед Украиной. Это создаст предпосылки для снятия международных санкций против Кремля», — сказал эксперт.

Напомним, ранее Александр Данилюк заявил, что «Спільна справа» — возглавляемое им общественное движение — намерена объединиться на парламентских выборах с движением «Сила права» Андрея Сенченко, чтобы противодействовать российскому реваншу.

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