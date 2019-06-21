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СМИ узнали о планах одиозного экс-"регионала" Клюева стать нардепом: вскрылась интересная деталь
Бывший топ-чиновник времен Януковича «регионал» Андрей Клюев намерен участвовать в выборах в Верховную Раду 21 июля.
Баллотироваться Клюев собирается от Либерально-демократической партии по округу № 46 с центром в Бахмуте. Об этом сообщает «Левый берег», ссылаясь на Телеграм-канал The Newsroom.
В ЦВК документы экс-чиновника принес представитель партии. Сейчас они находятся на рассмотрении.
Напомним, при президенте Януковиче Андрей Клюев был первым вице-премьером, секретарем СНБО, главой Администрации президента.
В феврале 2014 года Клюев объявлен в розыск. По данным СБУ, он находится на территории России.
Как выяснилось, у Госпогранслужбы нет данных о его выезде из страны. Последняя официальная отметка датируется началом января 2014 года и свидетельствует о том, что Клюев вернулся из-за границы. На основании этого Клюев может обойти требование о 5-летнем проживании в Украине перед выборами.
Клюева считают причастным к убийствам на Майдане, но его так и не смогли привлечь к ответственности.
Андрей Клюев попал в список 11 соратников Януковича, к которым были применены европейские санкции. Ограничения предполагают замораживание активов на территории ЕС и запрет на въезд в Евросоюз. В 2019 году ЕС отменил санкции в отношении Клюева. Также санкции были сняты с младшего брата Андрея Клюева — Сергея, бывшего народного депутата.
Как сообщали «ФАКТЫ», хотя Сергей Клюев выехал из Украины летом 2015 года, в мае 2019 в Бахмуте (Донецкая область) установили билборды с поздравлениями с Днем Победы с его подписью.
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