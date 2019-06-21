Супрун развенчала мифы о депрессии

Общество и люди

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая советовала, как выжить в жару, рассказала о неустойчивом психологическом состоянии, которое часто называют депрессией.

По словам Супрун, депрессия — это болезнь, которая ежегодно поражает более 300 миллионов людей, сильно ухудшает их качество жизни и работоспособность, а также может привести к суициду.

Каждый шестой хотя бы раз в жизни переживал депрессивный эпизод. Женщины страдают депрессией почти вдвое чаще мужчин. Депрессию часто игнорируют и не диагностируют врачи, а сами пациенты не спешат обращаться за помощью.

Депрессия может иметь мягкую, среднюю и тяжелую формы. В более 50% случаев депрессивные эпизоды повторяются, особенно если их не лечить.

Симптомами депрессии могут быть постоянное тревожное, подавленное или опустошенное состояние, раздражительность, чувство вины, никчемности и безнадежности, потеря интереса к некогда любимым занятиям, утомляемость и отсутствие сил, замедленные движения или язык, или наоборот, беспокойство, нервная неусидчивость, сложность в принятии решений, плохая концентрация внимания, забывчивость, изменение пищевого поведения, проблемы со сном (бессонница, ранние подъемы, неспособность встать утром), нежелание выходить из дома, боли в различных частях тела и суициидальные мысли.

У детей депрессия проявляется как раздражительность, боли, печаль, отказ ходить в школу, потеря веса. Депрессия у подростков проявляется как озлобленность, чувство никчемности, отдельности, склонность наносить себе повреждения, пробовать наркотики, нежелание общаться.

В частности, в обществе существует много мифов. Из-за этого люди стесняются своего состояния, игнорируют признаки депрессии и не обращаются вовремя за помощью.

Супрун назвала мифом то, что депрессия возникает у людей от безделья, и лечит ее работа.

«Нетрудоспособность человека с клинической депрессией — это следствие, а не причина депрессии. Депрессия может наступать в результате стресса из-за безработицы и длительного периода бедности, и при этом мешать активному поиску работы и выходу из жизненного затруднения», — пишет она.

Если игнорировать депрессию, она может длиться месяцами или годами, повторяться, или привести к суициду.

Мифом назвала Супрун и утверждение о том, что стоит больше улыбаться и радоваться, тогда депрессия отступит.

Она утверждает, что человеку с депрессией нужно изменить оценку вещей, происходящих в жизни и начать иначе вести себя и смотреть на свою жизнь. Этому учит когнитивно-поведенческая терапия.

Не стоит лечить депрессию и с помощью алкоголя.

Медик отмечает, что злоупотребление алкоголем часто сопровождает депрессию у мужчин, и это только усиливает ее проявления. Алкоголь вызывает временное расслабление и торможение, но по мере разрушения этанола тормозных медиаторов становится все меньше, и тревожность — одно из проявлений депрессии — усиливается. Алкоголь также может усиливать агрессию и поиск приключений, особенно у мужчин.

Депрессия может быть следствием хронических болезней, связанных с воспалением или болью, и иметь соматические проявления такие как боль в спине, суставах, сердце, вызвать тошноту, запоры или диарею.

Медик советует такие меры предосторожности, чтобы предотвратить депрессию:

▪ Лечить хронические болезни, по крайней мере, не давать им ухудшаться. Депрессия может быть следствием сердечно-сосудистых болезней, артрита или диабета.

▪ Заниматься физическими нагрузками и привлекать людей старшего возраста к тренировкам.

▪ Быть осведомленными о депрессии, уметь ее распознать у себя или близких.

▪ Учить детей и подростков позитивному мышлению.

▪ Работать с «группами риска» и учить их справляться с депрессией.

▪ Включить мероприятия по предотвращению и выявлению депрессии в лечебные программы.

Также, по мнению Супрун, стоит обратить внимание на питание. Для этого следует избегать продуктов, которые связывают или с депрессией, или с хроническими болезнями: сахаров, жирного мяса, транс-жиров. Зато больше потреблять пищу растительного происхождения, особенно ягоды, бобовые и цельные злаки и рыбу.

Напомним, Ульяна Супрун уже давала советы по правильному и недорогому питанию.

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