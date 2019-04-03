Здоровье

Ульяна Супрун рассказала, как правильно питаться и при этом не переплачивать

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить сердце здоровым, поделилась секретами правильного и недорогого питания.

В своем посте на Facebook медик напомнила, что Украина, у которой прекрасная земля, выращивает собственные овощи и фрукты, их можно купить в каждом городе и городке за достаточно небольшие деньги.

Морковь, которая является источником витамина А, необходимого для зрения, иммунитета, красоты кожи и неустанной борьбы со свободными радикалами, можно есть сырую, запекать, тушить, добавлять к кашам, супам, сладкой и несладкой выпечке.

Свекла (украинский буряк, без которого немыслим борщ) — это источник бетаина — соединения, необходимого для правильного обмена жиров. Она"любит" орехи, чернослив и яблоки, ее можно печь, готовить на пару и давить из нее сок.

Кольраби прекрасно сочетается с морковью, яблоками и сметаной.

Корнеплоды сельдерей и пастернак радуют содержанием клетчатки инулина, вкусом.

Лук, в том числе порей и зеленый — это источник олигосахаридов, за которые спасибо скажет кишечная микрофлора. Печень тоже скажет спасибо — ведь в луке много серосодержащих соединений, а сера нужна нам для синтеза глутатиона (борца со свободными радикалами и ядами). Лук можно есть и в печеном, и в тушеном виде. Лук дружит с супами, несладкими запеканками, другими овощами и кашами.

Тыква — ценна вся. Из нее можно делать супы, каши, оладьи, запеканки и печенье.

Капуста — это сокровище, как и остальные ее крестоцветные родственники. Белокочанная капуста богата кальцием, который хорошо усваивается, а ее серосодержащие соединения сульфурафаны активируют печеночную систему обезвреживания. Квашеная капуста содержит еще и молочную кислоту (пребиотик) и молочнокислые бактерии (пробиотик), то есть еще полезнее сыра. Разрекламированная брокколи действительно несколько питательнее белокочанной капусты, но эта разница не так важна.

Мясо медик советует покупать натуральное, а не колбасу или сосиски.

«Это двойной выигрыш — чем менее переработан продукт, тем меньше добавленная стоимость (вы меньше платите) и больше питательная ценность (вы меньше болеете). 100 граммов даже отборной говядины, в которой много железа, цинка и незаменимых аминокислот, карнитина и таурина, стоят дешевле 100 граммов неважных сосисок», — пишет Супрун.

Рыба — это главный источник всех омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Именно потребление рыбы, а не добавок, снижает риск деменции, сердечно-сосудистых болезней и хронического воспаления.

Супрун пишет, что достаточно есть рыбу два раза в неделю.

«Одна большая порция рыбы обойдется вам в 30−50 гривен — это сопоставимо с пачкой сигарет и кофе, вот только сигареты здоровья не добавят», — напоминает она.

«Выбирайте скумбрию, хек и сельдь, а не лосося. Не бойтесь свинца и мышьяка — в этих видах рыбы их не так много, как в лососе, тунце, рыбе-меч», — советует медик.

По ее словам, белый рис представляет большую угрозу — он накапливает неорганический мышьяк.

«Когда мы говорим „здоровое питание“, то имеем в виду не раскрученные и дорогие авокадо, годжи, чиа, киноа и лосось, а родные и доступные сало, яйца, смородину, гречку, тыкву, сельдь и лен. И кучу других продуктов стоимостью до 50 гривен / кг», — уточняет Супрун и добавляет, что нездоровая пища более доступна прежде всего физически, а затем экономически.

Напомним, ранее Ульяна Супрун дала советы, как получать радость от жизни, а также назвала норму потребления сахара.

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