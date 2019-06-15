Сквозняк лучше ледяных напитков: Супрун рассказала, как выжить в жару

Здоровье

Синоптики обещают, что ближайшие дни будут жаркими. А в Минздраве подготовили рекомендации, как сохранить здоровье, когда температура за окном превысила +30 градусов.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призывает в жаркие дни не боятся сквозняков. «Смело открывайте окна в маршрутках, — советует она. — Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим… В транспорте летом может быть слишком душно, свежий воздух там просто необходим».

Чтобы почувствовать прохладу, следует охлаждать кожу, а не желудок. Поэтому ледяной напиток в жару или мороженое — не лучший способ утолить жажду. Пить стоит обычную воду, причем повышенные количества, ведь в жару взрослый человек может потерять с потом до полутора литров жидкости в сутки. А мороженое можно есть в жару не ради холода (100 граммов продукта особо не охладят тело), а ради энергии и приятных ощущений.

Алкоголь плохо совместим с жарой — он вызывает обезвоживание, из-за него становится еще жарче, а риск сердечного приступа возрастает.

Взрослым в жару важно не забывать о головном уборе и выбирать одежду из легких тканей, но с длинными рукавами. Есть правила и для одевания детей: в жару малышам не нужны чепчики и носки, чтобы «не продуло». Солнцезащитный крем следует наносить каждый раз перед выходом на улицу, а не только собираясь позагорать.

В помещении с кондиционером стоит следить за влажностью, вовремя менять фильтры в приборе и не сидеть непосредственно под потоком холодного воздуха.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» советовали, какие блюда лучше исключить из рациона в жаркую погоду. Холодное пиво, вопреки стереотипам, от жары не спасает. А соль стоит заменить приправами на основе зелени.

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