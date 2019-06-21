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Названы место и дата прощания с Тымчуком
Прощание с погибшим народным депутатом Дмитрием Тымчуком состоится в субботу, 22 июня. Траурная церемония будет организована в Киеве, в Доме офицеров (ул. Грушевского, 30/1) с 10.00 до 11.00.
Похоронят Тымчука во второй половине дня на кладбище в родном Бердичеве Житомирской области.
Народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление», подполковник запаса Вооруженных Сил Украины, военный журналист Дмитрий Тымчук был найден мертвым 19 июня в своей киевской квартире. Депутат был смертельно ранен в голову. Первая озвученная версия о том, что якобы роковой выстрел случился при чистке оружия, никого особо не убедила. Сейчас следствие продолжается, и у прокуратуры уже есть новая версия гибели депутата.
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