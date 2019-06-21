95-летний миллиардер женился на своей 79-летней подруге (фото)

Мир

Капиталы занятого в сфере недвижимости бизнесмена, бывшего владельца Olav Thon Group, оценивалось ранее примерно в шесть миллиардов долларов. В 2013 году в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes он занимал 198-е место. Однако в 2014 году большую часть своего состояния он отдал на благотворительность, оставив себе около миллиарда долларов.

Свадьбу сыграли в Осло — на крыше первого построенного Тоном отеля Bristol. Жених был в традиционном костюме, но своей любимой оранжевой шапочке, без которой он практически никогда не появляется на людях. Счастливая Хага выбрала ярко-желтый костюм и шляпку в тон головного убора Тона.

Роман Олава и Сиссел (которая в прошлом была судьей), длится уже около 35 лет. Миллиардер вступил в отношений с Хагой, когда его первая жена Ингер Йоханне Тон боролась с болезнью Альцгеймера. Ингер умерла в прошлом году.

Хага, как пишет издание Daily Mail, ранее также была замужем. У нее есть трое взрослых детей. У Тона наследников не было.

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