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Бывший муж-аристократ Натальи Водяновой женился на беременной американской актрисе (фото)
Бывший муж российской супермодели Натальи Водяновой, английский аристократ Джастин Портман, пошел по стопам принца Гарри и женился на американской актрисе. 50-летний виконт, наследник состояния в 2,5 миллиарда долларов, пошел под венец с 36-летней Морган Снайдер, которая снялась в ряде сериалов. Тем самым, как пишет издание Daily Mail, он шокировал своих друзей, большинство из которых даже не знали об их романе.
К слову, Морган, которая также является дизайнером ювелирных изделий, сыграла одну из небольших ролей в сериале «90 210», где появлялась также Меган Маркл. Эту роль супруга принца Гарри с довольствием бы исключила из своего послужного списка. Нынешняя герцогиня играла там случайную любовницу одного из героев и засветилась в весьма недвусмысленной сцене в машине, наводящей на мысли об оральном сексе.
Морган пошла под венец беременной. В будущем месяце она должна родить Джастину их первенца (для Портмана это будет уже чевертый ребенок). Виконт пошутил о «свадьбе по залету». Несмотря на интересное положение, невеста отправилась под венец в белом кружевном мини-платье, открывающем ее стройные ноги и отвлекающем внимание от живота.
Водянова и Портман, у которых есть трое детей (сыновья Лукас и Виктор 17 и 11 лет, а также 13-летняя дочь Нева) расстались в 2011 году.
После этого у Натальи завязался серьезный роман с французским бизнесменом Антуаном Арно — сыном миллиардера Бернара Арно, самого богатого человека во Франции и во всей Европе. От Антуана она родила двух сыновей: Максиму уже пять лет, а Роману — три года. Со свадьбой влюбленные не спешат. «Я чувствую себя так, как будто мы женаты. Зачем что-то менять?», — говорила модель в прошлом году.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что российская супермодель Водянова лишилась ног.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!