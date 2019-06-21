Путин явно скис: Невзоров разнес российский режим резким видео

Мир

После прямой линии с участием президента России Владимира Путина, на которую в сети отозвались едкими карикатурами и фотожабами, свое мнение об общении хозяина Кремля с народом высказал известный телеведущий и публицист Александр Невзоров.

«Мечтатель Путин явно скис. До него дошло, что пафосное здание российской державности будет разворовываться быстрее, чем оно строится. И этот процесс непобедим. Все стройматериалы, из которых предполагалось создать храм государственности, растащили на особнячки и шубохранилища, эти сакральные материалы пошли на личные сортиры», — считает Александр Невзоров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сеть насмешили фотографии, сделанные во время подготовки к прямой линии Путина, который просматривал огромную стопку бумаг с какой-то информацией. В сети тут же предположили, что именно так Путин пользуется интернетом.

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