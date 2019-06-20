«Распечатали весь интернет»: сеть насмешило фото Путина с ноутбуком

Мир

Сеть насмешили фотографии, сделанной во время подготовки к «прямой линии», во время которой с россиянами общался президент России Владимир Путин, чей рейтинг падает, несмотря на уловки социологов.

На фото перед хозяином Кремля видна огромна стопка бумаги с какой-то информацией. В сети тут же предположили, что именно так Путин пользуется интернетом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-ведущая российского реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова похвасталась в Instagram, что в Российской Федерации настала ее эпоха — президент РФ Владимир Путин стал вторым после поп-исполнительницы по количеству запросов в Google.

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