Опять лапши навешает: "Прямую линию" Путина высмеяли яркими карикатурами

Мир

Еще до начала прямой линии с участием президента России Владимира Путина, общение с народом хозяина Кремля, которого «поймали» с огромным количеством распечатанных документов, высмеяли в социальных сетях карикатурами и фотожабами.

Официальные сообщения гласят, что Владимир Путин начал общение с «самых острых тем для россиян». Таких, как уровень жизни, доходы и здравоохранение. В то же время соцсети упорно твердят о «лапше», которую будут опять вешать на уши соотечественникам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рейтинг президента России Владимира Путина снизился даже несмотря на то, что после указания «сверху» что-то сделать с падающей популярностью хозяина Кремля, социологи начали применять новую методику проведения опроса. Так, согласно результатам исследования ВЦИОМ, проведенного с 3 по 9 июня, о доверии Путину заявили 71,7% респондентов, в то время как неделей ранее президенту РФ доверяли 72,4% опрошенных. До изменения методики рейтинг Путина находился на уровне 30 процентов

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