- 14:05 USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме
- 13:54 В Полтаве массово тонут люди, среди утопленников — студент из Йемена
- 13:51 Жара усилится: синоптик дала прогноз погоды на 21 июня
- 13:51 Прямая линия с Путиным: в сети указали на явный прокол пропагандистов
- 13:50 Филарет отказался от Томоса и восстановил УПЦ КП
- 13:35 В Одессе пропала еще одна несовершеннолетняя
- 13:25 Опять лапши навешает: "Прямую линию" Путина высмеяли яркими карикатурами
- 13:23 Город словно вымер: появились удручающие фото и видео Донецка
- 13:18 Как живут родители Зеленского
- 13:05 Улыбку лучше приберечь: при встрече с Путиным Зеленскому надо следить за своими жестами
- 13:04 На Донбассе люди остались без воды из-за долгов КП «Вода Донбасса», — СМИ
- 13:03 Убийство Даши Лукьяненко: названа основная версия
Опять лапши навешает: "Прямую линию" Путина высмеяли яркими карикатурами
Еще до начала прямой линии с участием президента России Владимира Путина, общение с народом хозяина Кремля, которого «поймали» с огромным количеством распечатанных документов, высмеяли в социальных сетях карикатурами и фотожабами.
Официальные сообщения гласят, что Владимир Путин начал общение с «самых острых тем для россиян». Таких, как уровень жизни, доходы и здравоохранение. В то же время соцсети упорно твердят о «лапше», которую будут опять вешать на уши соотечественникам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рейтинг президента России Владимира Путина снизился даже несмотря на то, что после указания «сверху» что-то сделать с падающей популярностью хозяина Кремля, социологи начали применять новую методику проведения опроса. Так, согласно результатам исследования ВЦИОМ, проведенного с 3 по 9 июня, о доверии Путину заявили 71,7% респондентов, в то время как неделей ранее президенту РФ доверяли 72,4% опрошенных. До изменения методики рейтинг Путина находился на уровне 30 процентов
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...