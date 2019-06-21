Известной украинской певице запретили выезд из Украины: неожиданная причина

Шоу-бизнес

Украинской певице Яне Соломко, о которой все узнали после ее участия в шоу «Холостяк», запретили выезд из Украины. Артистку вместе с маленькой дочкой завернули на границе. Пограничники шокировали причиной — якобы у Яны есть 6-летний сын, которому она все годы не платила алименты. Чтобы разобраться в ситуации, певице пришлось обращаться за помощью к адвокатам. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Была пятница. Приятным ранним утром я выехала с ребенком на машине в другую страну. До границы мы проехали 500 км. И когда уже прошли почти весь досмотр, пограничники, которые меня узнали, позвали в кабинет и спросили: „Яна, вы что, брали кредит?“. Я ответила что, конечно же, нет. И здесь мне сообщили, что я не выездная», — рассказала Яна. Кроме того, ей указали неожиданную причину — якобы у нее есть шестилетний сын, которому она не платила алименты.

«Некий мой муж пришел еще осенью в исполнительную службу с решением суда. Я поехала в суд, который, якобы, принял решение о моем невыезде. Там нам сказали, что решение липовое, что печати и подписи не их. Все это дело было фейком и аферой! Кто-то просто хотел сделать мне „приятно“ перед моим концертом», — считает певица.

Теперь Яна пытается выяснить, кто так постарался ей насолить. «Почти все имена уже знаем», — сказала она, а также добавила, что благодаря друзьям удалось доказать свою «невиновность» и такие выехать на концерт.

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