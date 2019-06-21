- 16:01 В Харькове вынесли приговор няне, которая издевалась над ребенком с ДЦП
- 15:59 Совет судей заявил о давлении со стороны офиса Зеленского: что об этом известно
- 15:54 В Киеве жители нескольких районов остались без воды (адреса)
- 15:44 На Донбассе БТР боевиков въехал в жилой дом и травмировал людей
- 15:31 «Европейская Солидарность» опережает «Батькивщину» и «Голос» — опрос SOCIS
- 15:26 «Сила права» — потенциальный «черный лебедь» парламентских выборов, — журналист
- 15:24 Запуск энергореформы не приведет к отключению электроэнергии в городах, — Чех
- 15:20 «Передайте нашим побратимам в Крыму, что мы не сдадимся», — Порошенко встретился с Умером Ибрагимовым
- 15:15 Представлялся врачом: под Черниговом задержали педофила-рецидивиста
- 15:14 Известной украинской певице запретили выезд из Украины: неожиданная причина
- 15:13 Путин явно скис: Невзоров разнес российский режим резким видео
- 15:02 95-летний миллиардер женился на своей 79-летней подруге
Известной украинской певице запретили выезд из Украины: неожиданная причина
Украинской певице Яне Соломко, о которой все узнали после ее участия в шоу «Холостяк», запретили выезд из Украины. Артистку вместе с маленькой дочкой завернули на границе. Пограничники шокировали причиной — якобы у Яны есть 6-летний сын, которому она все годы не платила алименты. Чтобы разобраться в ситуации, певице пришлось обращаться за помощью к адвокатам. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
«Была пятница. Приятным ранним утром я выехала с ребенком на машине в другую страну. До границы мы проехали 500 км. И когда уже прошли почти весь досмотр, пограничники, которые меня узнали, позвали в кабинет и спросили: „Яна, вы что, брали кредит?“. Я ответила что, конечно же, нет. И здесь мне сообщили, что я не выездная», — рассказала Яна. Кроме того, ей указали неожиданную причину — якобы у нее есть шестилетний сын, которому она не платила алименты.
«Некий мой муж пришел еще осенью в исполнительную службу с решением суда. Я поехала в суд, который, якобы, принял решение о моем невыезде. Там нам сказали, что решение липовое, что печати и подписи не их. Все это дело было фейком и аферой! Кто-то просто хотел сделать мне „приятно“ перед моим концертом», — считает певица.
Теперь Яна пытается выяснить, кто так постарался ей насолить. «Почти все имена уже знаем», — сказала она, а также добавила, что благодаря друзьям удалось доказать свою «невиновность» и такие выехать на концерт.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Снежану Бабкину с новорожденным сыном Елисеем выписали из больницы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!