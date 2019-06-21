Шоу-бизнес

Мы домой: Снежану Бабкину с новорожденным сыном выписали из роддома (фото)

Жену известного музыканта Сергея Бабкина Снежану, которая 18 июня родила сына в частном роддоме в Киеве, на третий день после появления малыша на свет выписали домой. Забирать маму с ребенком приехал Сергей Бабкин, который все время поддерживал жену и присутствовал при родах. Счастливое семейство отправилось домой в Харьков, где их ждут двое старших детей — Артур и Веселина.

Как призналась Снежана Бабкина, Елисей очень похож на Серёжу, и родился самым крупным среди всех детей Бабкиных: весом в 3 кг 250 г и ростом 53 см.

«Эти роды стали для нас раем. Все прошло так быстро, комфортно, и мы с радостью готовы вернутся сюда ещё», — прокомментировал счастливый Сергей Бабкин.

Пара дала мальчику редкое имя Елисей, которое приснилось Снежане еще несколько лет назад.

После выписки многодетные родители успели дать первое интервью. Несколько мимишных кадров опубликовала в Instagram Катя Осадчая.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что актриса и телеведущая Тала Калатай ждет третьего ребенка.

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