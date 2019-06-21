Украина

«Передайте нашим побратимам в Крыму, что мы не сдадимся», — Порошенко встретился с Умером Ибрагимовым (фото, видео)

В открытом офисе «Европейской Солидарности» — гости из Крыма. Судьбы обоих мужчин изувечила оккупация. Ахтем Чийгоз чудом спасся из российской тюрьмы, а Умер Ибрагимов три года не может найти своего сына Эрвина. В 2016-м подконтрольные России силовики нагло похитили активиста. Парень ехал домой, когда его остановила «ГАИ». Он успел позвонить отцу, после чего связь оборвалась.

А страшные кадры с похищением Эрвина Ибрагимова переодетыми сотрудниками ФСБ облетели весь мир. До сих пор нет никаких известий о его местонахождении, оккупационная власть похищение не расследует. Самому Умеру Ибрагимову неоднократно угрожали.

Сегодня отец Эрвина летит в Португалию — на футбольный матч имени его сына, который организует украинская диаспора. Петр Порошенко помог организовать поездку.

«Те, с кем я общаюсь в Крыму, возлагают надежду на вас и на „Европейскую Солидарность“. Мы верим в то, что вы сможете освободить Крым», — сказал Ибрагимов.

Петр Порошенко попросил передать всем побратимам в Крыму, что он не сдастся и не простит России всех потерь, которые она принесла Украине.

«Для меня история Умера Ибрагимова — не просто история борьбы. Его история о том, что такое капитуляция и „зато не стреляют“. Оккупанты никогда не останавливаются, они пытают наших людей в Крыму и на Донбассе, забирая у них самое дорогое. Мы заплатили слишком высокую цену, чтобы простить и забыть. И я попросил Умера Ибрагимова передать всем нашим побратимам в Крыму, что мы никогда не простим и не сдадимся, и будем бороться за наш Крым до победы», — заявил Петр Порошенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Петр Порошенко резко отреагировал на незаконное решение российского «суда» в Ростове-на-Дону, который приговорил к длительным тюремным срокам группу крымских татар.

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