Политика

Запуск энергореформы не приведет к отключению электроэнергии в городах, — Чех

Запуск рынка электроэнергии с 1 июля не приведет к проблемам с электроснабжением потребителей, никаких отключений электроэнергии в городах не будет. Об этом заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

«Электроэнергия будет подаваться потребителям вовремя и во всех необходимых объемах. Предпосылок для технологических расстройств или ограничения в объемах подачи электроэнергии старт рынка не создает», — заявил Чех.

Советник министра также подчеркнул, что реформа готовилась не один год и энергетики предусмотрели возможные сценарии. По его словам, дефицита в энергосистеме не будет.

«Не будет проявлений нехватки электроэнергии, которая приведет либо к технологическим расстройствам, либо к плановым отключениям потребителей», — заверил Чех.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине должна быть запущена новая модель оптового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии», что является вторым этапом энергореформы. Розничный рынок электроэнергии начал работать с 1 января 2019 года. Запуск рынка электроэнергии — обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

5 июня на заседании правительством были приняты необходимые решения для внедрения рынка электроэнергии.



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