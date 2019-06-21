24 июня начинается Петров пост: что нужно делать и что категорически запрещено

Общество и люди

В понедельник, 24 июня, через неделю после праздника Святой Троицы, у православных и грекокатоликов начинается Петров пост, который называют также Апостольским. Таким образом верующие выполняют апостольские наставления (после Троицы праздновать неделю, а потом поститься), выражают благодарность Богу от Церкви, принявшей в день Пятидесятницы дары Святого Духа, и чтят первоверховных апостолов Петра и Павла, которые проводили время в посте и молитве, готовясь проповедовать миру Евангелие. В зависимости от даты празднования Пасхи пост может длиться от 8 до 42 дней (в этом году — 18), а заканчивается всегда 12 июля — в праздник Петра и Павла.

Первые упоминания об этом посте относятся к III веку. Тогда ему придавался, скорее, характер альтернативного, предназначавшегося для тех, кто не смог поститься перед Пасхой. Существует даже мнение, что приблизительно до 1000 года этот пост длился до конца июля, а потом первая часть его стала заканчиваться перед праздником Петра и Павла, а вторая — составила Успенский пост (с 14 до 28 августа).

С IV века его уже связывают с именами апостолов Петра и Павла. Окончательно же Апостольский пост утвердился после того, как при Константине Великом в Константинополе и Риме были воздвигнуты храмы в честь этих апостолов. Освящение константинопольского храма совершилось 12 июля (по новому стилю), в день памяти Петра и Павла. Именно к этому празднику и готовятся православные и грекокатолики постом и молитвой.

В Апостольский пост скоромная пища (яйца, мясные и молочные продукты) запрещена. Но для мирян ежедневно (за небольшим исключением) разрешается вареная еда с маслом, а во вторник, четверг и выходные дни — и рыбные блюда (монастырский устав о пище предполагает намного более строгое соблюдение поста). Разрешается есть рыбу и 7 июля — на Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (даже если этот праздник приходится на среду или пятницу), а также в дни поминовения великих святых и в престольные праздники.

Петров пост, как любой другой, — это в первую очередь время духовного очищения, поэтому так важно как можно чаще посещать церковь, молиться, исповедоваться и причащаться. Надо избегать ссор, стараться прощать обиды и не наносить их другим, воздерживаться от шумного веселья и застолья с реками спиртного.

Самое время избавиться от вредных привычек. Во время поста не рекомендуется алкоголь. Только в выходные дни разрешается выпить не больше неполного бокала кагора или другого натурального вина, разведенного водой.

В народе этот пост носит название Петрівка. В старые времена с первого его дня начинали косить сено. А молодые женщины и девушки в Петрівку белили полотно и пряжу. Поскольку пост приходится на весенне-летний период, еще с дохристианских времен сохранилось множество обрядов, характерных именно для этого календарного периода.

Так, именно на первый день Петрова поста в некоторых областях Украины проводили так называемые понеділкові заговини (похорони Ярила), в которых участвовали, как правило, семейные люди. Ярило — один из богов, которым наши предки поклонялись еще до принятия христианства, считался олицетворением животворящей силы весеннего солнца. В представлении простых людей перед Петрівкою, когда энергия земли и солнца достигала кульминации и шла на спад, Ярило умирал, а значит, должен быть похоронен. Со временем обряд заговин распался на отдельные действа с разными названиями: «дядини», «замочувати дійницю», «гонити шуліку» (шуляка), «хоронити Кострубонька» и др. Например, во время «похорон Кострубонька» женщины с шутливыми причитаниями хоронили чучело Ярила, который уже выполнил свою миссию оплодотворения земли.

Во время поста церковь не совершает таинства венчания. А по народным традициям и приметам, нежелательно вообще вступать в брак во время поста. Как нежелательно брать и давать деньги в долг (и дающий, и берущий рискуют вообще в ближайшее время не выбраться из долгов). Нельзя заниматься рукоделием и шитьем, чтобы не «зашить» свое счастье и благополучие. Не желательно стричься — волосы могут потерять свою густоту. Зато можно, готовясь в празднику Петра и Павла, очищать свой дом от всякого хлама и лишних вещей.

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