Происшествия

В Харькове вынесли приговор няне, которая издевалась над ребенком с ДЦП

Дзержинский райсуд Харькова приговорил к трем годам лишения свободы 48-летнюю женщину, которая работая няней, истязала ребенка с инвалидностью.

«Только в течение трех дней марта 2018 женщина наносила девочке многочисленные удары по различным частям тела, из них не менее 30 — в лицо. Она требовала от беспомощного ребенка выполнять команды, заставляла пить воду, при этом зажимала ей пальцами нос, толкала и даже бросала на пол», — рассказала процессуальный руководитель в производстве Наталия Клочко.

До вступления приговора в законную силу женщину будут содержать под стражей.

Как пишет Мediaport, сторона обвинения просила для няни максимального наказания по статье Уголовного кодекса «истязание» — пяти лет заключения.

Осужденную под конвоем направили в следственный изолятор. С решением суда она не согласна.

Напомним, с заявлением об избиении 14-летней девушки с детским церебральным параличом в правоохранительные органы обратилась ее мать еще в марте 2018 года. Женщина увидели изменения в поведении ребенка, синяки на ее теле и установила дома скрытую камеру, которая зафиксировала, как няня бьет девочку. Экспертиза подтвердила оригинальность видео.

Дело год рассматривали в суде.

Ранее «ФАКТЫ» писали о подобном инциденте в Одессе, где няня жестоко избивала ребенка. С жестоким поведением няни пришлось столкнуться и одной семье в Днепре.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter