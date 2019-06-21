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Аплодирую стоя решению Зеленского передать здание Администрации президента под музей, — Ройтбурд
Идея команды Владимира Зеленского перенести президентский офис в Украинский дом, а нынешнее здание Администрации президента на Банковой отдать под художественный музей вызвала большое оживление в артистических кругах. Так, известный художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд принял новость с восторгом. Оказывается, он уже давно мечтал о таком повороте событий.
«Дорогое украинское арт-комьюнити! — пишет Ройтбурд в Facebooк. - Я, наверное, чего-то не понимаю, но, по-моему, мы все частично «утратили связь с реальностью» ((c))
Да, я не голосовал за Владимира Зеленского, но сегодня я аплодирую стоя решению передать нынешнее здание АП под музей.
Спасибо!
Да, я давно говорил о том, что под музей современного искусства надо передать Украинский дом. Но музей на Банковой, по-моему, это еще круче.
Впервые в истории Украины власть готова передать под музей здание такого масштаба. Не под идеологический, не под пропагандистский, а под художественный.
Да, Ющенко отдал огромное здание под «Мистецький арсенал», но это помещение подходит скорее для крупных выставочных проектов, чем для музейной экспозиции. — рассуждает художник. — Между нами, его масштабы для некоторых произведений иногда просто убийственны. Я снимаю шляпу перед экспозиционерами арсенальных выставок — им приходится творить чудеса.
Здание на Банковой легче структурировать. Убрать кое-где лишнюю лепнину, снести какие-то перегородки, поставить нормальное музейное освещение вместо шикарных хрустальных люстр — получаем идеальное пространство.
В отличие от арсенала, который до сих пор не удалось полностью поднять из руин, который проблематично зимой отопить, а летом кондиционировать, на Банковой коммуникации в идеальном состоянии. Проблемы с подъемом на этажи легко решаются, если в боковых крыльях установить эскалаторы.
Так вот, вместо того чтобы сказать «спасибо» и поддержать эту идею, мы с ходу начинаем фыркать носами и с**ться. Хотите чтобы президент передумал? Я не хочу. Я за этот музей. двумя руками и ногами.
Конечно, идеи Владимира Зеленского о том, что «есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места» и это не «прикольно», и что именно этими картинами надо заполнить музей, так же наивны и утопичны как мечты Виктора Ющенко об «украинском эрмитаже», он же «лувр».
Ничего страшного. Сегодня он может этого и не понимать. Это наша с вами задача — достучаться до президента и уже завтра начать обсуждение того, каким должен быть этот музей. Необходимо организовать серию круглых столов по обсуждению концепции музея, провести не одну конференцию, создать рабочие группы. я готов по мере сил участвовать в этих процессах, потому что необходимость нового художественного музея в Украине давно назрела и перезрела.
К моим политическим симпатиям это не имеет никакого отношения. В данном случае я на стороне искусства. в первую очередь — украинского искусства.
И да, я не просто приятно удивлен этой идеей Владимира Зеленского. я ее искренний и горячий сторонник. еще раз — спасибо, господин президент!" — заключил Александр Ройтбурд.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что переезд Администрации президента с Банковой может стоить несколько десятков миллионов долларов.
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