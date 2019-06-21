В Киеве 22–23 июня из-за Дня молодежи изменят маршруты наземного транспорта и закроют станции метро

Украина

23 июня (с 11:00 до 22:00) на Крещатике празднуют День молодежи, поэтому предусмотрены ограничения/запрет движения всех видов транспорта с 16:00 22 июня до 5:00 24 июня (от пересечения улиц Крещатик и Прорезная до пересечения Крещатика с улицей Богдана Хмельницкого). С 18:00 22 июня и до окончания мероприятий в связи с перекрытиями улиц общественный транспорт изменит свои маршруты:

— троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17 будут курсировать, соответственно, от улиц Белицкой, Чернобыльской, Смелянской, площади Космонавтов до улицы Леонтовича;

— автобус № 20 — от Корчеватого до Большой Васильковской по своей схеме, далее поедет по улицам Саксаганского, Антоновича, затем — в направлении жилмассива Корчеватое по привычному маршруту;

— автобус № 24 — от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;

— автобус № 114 — от улицы Милославской до стадиона «Динамо» имени Лобановского;

— автобус № 118 — от станции метро «Черниговская» до станции метро «Дворец спорта».

Кроме того, в городе организовывается движение автобусов в режиме маршрутных такси:

— № 189 — от улицы Чернобыльской до бульвара Шевченко (разворот на пересечении с улицей Леонтовича и обратно проследует по бульвару Шевченко);

— № 231 — от улицы Кадетский Гай до б-р а Шевченко (с разворотом на перекрестке с улицей Леонтовича);

— № 429 — от улицы Тулузы до б-р а Шевченко (разворот на перекрестке с улицей Леонтовича);

— № 433 — от улицы Жолудева до б-р а Шевченко (разворот на перекрестке с улицей Леонтовича);

— № 450 — от улицы Соломенской до площади Победы по своему маршруту, потом по улицам Старовокзальной, Жилянской (обратно — по улице Саксаганского) и снова по действующей схеме;

— № 575 — от улицы С. Данченко до бульвара Шевченко (разворот на перекрестке с улицей Леонтовича);

Определенные коррективы внесены и в работу столичной подземки 22 и 23 июня.

С 18:00 22 июня и до окончания работы на вход-выход закроют центральные станции метро «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта» (в режиме пересадочных узлов они будут функционировать). 23 июня с начала работы подземки и до окончания мероприятий названные станции закроют на вход и выход.

С 18:00 22 июня и до окончания мероприятий 23 июня станция «Театральная» также будет работать только в режиме пересадочного узла — ее закроют на вход-выход пассажиров.

При необходимости 23 июня закроют на вход и выход станции и пересадочные узлы, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров.

В связи перевозкой металлоконструкций для дальнейшего монтажа нового Шулявского моста «Киевпасстранс» внес изменения в маршруты троллейбусов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н (23 июня с 01:00 ориентировочно до 12:00):

— №№ 5 и 7 проследуют от улиц Белицкой и Чернобыльской до станции метро «Нивки»;

— № 92Н — будет двигаться по своей схеме от проспекта Свободы до улицы Маршала Гречко, потом — по улицам Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола и проспекту Воздухофлотскому, потом — снова по «родной» трассе;

— №№ 93Н, 94Н — соответственно от улицы Чернобыльской и проспекта Л. Курбаса до проспекта Победы по привычной схеме, потом — по улицам Д. Щербаковского, Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Победы, бульвару Т. Шевченко и снова вырулят на свои маршруты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об ограничениях движения в городе, о временных перекрытиях, а также изменениях в работе общественного транспорта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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