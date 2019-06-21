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Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную после 2014 года, — центр Разумкова
В пятницу, 21 июня, Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова презентовал социальное исследование «Отношение граждан к судебной системе».
Так, согласно полученным данным, 30,7% граждан высказали свою поддержку изменениям в системе правосудия, которые произошли в Украине на протяжении последних 4 лет. При этом чуть больше половины опрошенных (52,2%) признались, что не следят за изменениями в судебной системе, и почти столько же (55%) получают информацию о деятельности судов исключительно из СМИ.
При этом 60,6% опрошенных считают позитивными принятые изменения в Конституцию в части правосудия, а 68,3% поддерживают создание нового Верховного Суда с нуля.
59% граждан положительно оценили возможность для людей не из системы — адвокатов и ученых, — претендовать на должности судей, а 59,9% - поддержали введение новых правил судебного процесса. При этом 42,1% опрошенных признали, что судебная реформа находится сейчас на этапе активной реализации, и требует еще ряда важных шагов, таких как реформа адвокатуры (64,9%), реформа правового образования (66,2%), введения единых стандартов правовой профессии (71,5%), реформа прокуратуры (74,4%), реформа органов досудебного следствия (73,2%).
Всего было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.
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