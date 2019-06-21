- 17:40 155 км/час на спидометре и пачка сигарет: Буффон опубликовал скандальный снимок за рулем авто
- 17:21 Еще один комик собрался идти в Раду
- 17:20 Обвиняют в шантаже: полиция пришла с обысками к украинским хакерам-волонтерам
- 17:10 Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную после 2014 года, — центр Разумкова
- 17:06 София Ротару после длительного перерыва выступит в России
- 17:00 В Киеве 22–23 июня из-за Дня молодежи изменят маршруты наземного транспорта и закроют станции метро
- 16:56 "Кернес сбежал": в харьковском горсовете отказались говорить о возвращении проспекту имени Жукова
- 16:46 Аплодирую стоя решению Зеленского передать здание Администрации президента под музей, — Ройтбурд
- 16:35 Следил за школьницами: вскрылась новая информация об убийце Даши Лукьяненко
- 16:34 Конституционный суд рассмотрит конституционность закона об украинском языке
- 16:07 Гнездо контрреволюции: почему столицу Украины перенесли из Харькова в Киев
- 16:01 В Харькове вынесли приговор няне, которая издевалась над ребенком с ДЦП
Обвиняют в шантаже: полиция пришла с обысками к украинским хакерам-волонтерам
В пятницу, 21 июня, полиция пришла с обыском к волонтеру Ukrainian Cyber Alliance эксперту по кибербезопасности Александру Галущенко. Его обвиняют в шантаже из-за его деятельности по исследованию защищенности государственных систем от киберугроз.
«У нашего друга и коллеги волонтера Александра Галущенко сегодня, 21 июня, с семи утра устроили обыск, — рассказал „ФАКТАМ“ представитель украинского Cyber Alliance с позывным Jeef. — Насколько мне известно — это представители Департамента защиты экономики. Александра обвиняют в каком-то шантаже. Я не понимаю, о чем может идти речь? Какой шантаж? Деятельность Cyber Alliance направлена на защиту интересов Украины».
У Александра Галущенко изъяли всю компьютерную технику, носители информации. Сейчас волонтер находится в здании Шевченковского управления полиции. Он пока не задержан, не арестован. Его допрашивают. Обвинение еще не выдвинули.
Товарищи Галущенко идут в полицию, чтобы поддержать Александра.
«Обыск на основании обвинения в шантаже, как ответ на волонтерскую деятельность в пользу государства в сфере киберзащиты! Как Вам такое?», — написал в Facebook Andrii Pertsiukh.
Andrii Pertsiukh напомнил, что у Галущенко, который является активным участником волонтерского движения, больной сын, который сейчас во Вьетнаме борется с раком за свою жизнь.
Он пишет, что помимо своих сложных семейных проблем, Александр уделял время для киберзащиты государства.
" И вот какая «помощь» от МВД поступила сегодня!", — отмечает он.
Волонтер Михаил Макарук сообщает, что Галущенко обвиняют в том, к чему активист не имеет отношения, «нам уже сказали — это заказуха, потому что он «неудобный».
«За поддержку и помощь в обороноспособности нашего государства МВД решило очень своеобразно отблагодарить», — добавляет он.
Как удалось выяснить «ФАКТАМ», волонтер Cyber Alliance Александр Галущенко действительно является фигурантом уголовного производства по делу о шантаже. Об этом рассказала спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Наталья Калиновская.
«Сейчас проводятся следственные действия. У нас есть информация, что группа лиц вымогала определенную сумму денег за нераспространение неправдивой информации через подконтрольную им сеть интернет-ресурсов», — заявила Наталья Калиновская.
О подробностях уголовного производства о шантаже пока не сообщается.
Напомним, волонтеры Ukrainian Cyber Alliance принимают активное участие в сборе материалов о российских наемниках и террористах, участвующих в вооруженном конфликте на Донбассе. Ukrainian Cyber Alliance тесно сотрудничает с международным разведывательным сообществом InformNapalm, которые по материалам украинских хакеров выявляют российских военных, участвующих в захвате Крыма и войне на Востоке страны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!