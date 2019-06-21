Общество и люди

Обвиняют в шантаже: полиция пришла с обысками к украинским хакерам-волонтерам

В пятницу, 21 июня, полиция пришла с обыском к волонтеру Ukrainian Cyber ​​Alliance эксперту по кибербезопасности Александру Галущенко. Его обвиняют в шантаже из-за его деятельности по исследованию защищенности государственных систем от киберугроз.

«У нашего друга и коллеги волонтера Александра Галущенко сегодня, 21 июня, с семи утра устроили обыск, — рассказал „ФАКТАМ“ представитель украинского Cyber Alliance с позывным Jeef. — Насколько мне известно — это представители Департамента защиты экономики. Александра обвиняют в каком-то шантаже. Я не понимаю, о чем может идти речь? Какой шантаж? Деятельность Cyber Alliance направлена на защиту интересов Украины».

У Александра Галущенко изъяли всю компьютерную технику, носители информации. Сейчас волонтер находится в здании Шевченковского управления полиции. Он пока не задержан, не арестован. Его допрашивают. Обвинение еще не выдвинули.

Товарищи Галущенко идут в полицию, чтобы поддержать Александра.

«Обыск на основании обвинения в шантаже, как ответ на волонтерскую деятельность в пользу государства в сфере киберзащиты! Как Вам такое?», — написал в Facebook Andrii Pertsiukh.

Andrii Pertsiukh напомнил, что у Галущенко, который является активным участником волонтерского движения, больной сын, который сейчас во Вьетнаме борется с раком за свою жизнь.

Он пишет, что помимо своих сложных семейных проблем, Александр уделял время для киберзащиты государства.

" И вот какая «помощь» от МВД поступила сегодня!", — отмечает он.

Волонтер Михаил Макарук сообщает, что Галущенко обвиняют в том, к чему активист не имеет отношения, «нам уже сказали — это заказуха, потому что он «неудобный».

«За поддержку и помощь в обороноспособности нашего государства МВД решило очень своеобразно отблагодарить», — добавляет он.

Как удалось выяснить «ФАКТАМ», волонтер Cyber Alliance Александр Галущенко действительно является фигурантом уголовного производства по делу о шантаже. Об этом рассказала спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Наталья Калиновская.

«Сейчас проводятся следственные действия. У нас есть информация, что группа лиц вымогала определенную сумму денег за нераспространение неправдивой информации через подконтрольную им сеть интернет-ресурсов», — заявила Наталья Калиновская.

О подробностях уголовного производства о шантаже пока не сообщается.

Напомним, волонтеры Ukrainian Cyber Alliance принимают активное участие в сборе материалов о российских наемниках и террористах, участвующих в вооруженном конфликте на Донбассе. Ukrainian Cyber Alliance тесно сотрудничает с международным разведывательным сообществом InformNapalm, которые по материалам украинских хакеров выявляют российских военных, участвующих в захвате Крыма и войне на Востоке страны.

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