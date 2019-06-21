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Еще один комик собрался идти в Раду
Партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в депутаты Верховной Рады в столичном мажоритарном округе № 222 29-летнего комика, руководителя студии «Мамахохотала» Романа Грищука. Об этом сам кандидат сообщил в Facebook.
Он утверждает, что попал в кандидаты по итогам отбора на сайте партии.
«Я иду в народные депутаты. Сейчас в стране сложились уникальные условия — впервые за многие годы открылось окно возможностей для людей не из системы. Я оставил заявку на сайте партии Слуга Народа — описал биографию, достижения и видение того, что я могу сделать. Меня отобрали и вчера подали в ЦВК мою кандидатуру по 222 округу», — сообщил Роман.
Объясняя выбор округа, кандидат сообщил, что родился в Киеве, а в Соломенском районе жил, «влюбился здесь и сделал предложение».
«Именно здесь была моя первая съемная квартира и первый маленький офис студии Мамахохотала. Поэтому вопрос с округом не стоял — я иду по 222 округу. Это Соломенский район: Отрадный, Чоколовка, КПИ, НАУ, Жуляны», — пишет Грищук.
Напомним, в кандидатом от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу № 49 является известный украинский комик Сергей Сивохо, а член команды «Квартал 95» Юрий Корявченков (сценическое имя «Юзик») намерен баллотироваться по мажоритарному округу № 31 в Кривом Роге.
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