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- 17:40 155 км/час на спидометре и пачка сигарет: Буффон опубликовал скандальный снимок за рулем авто
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155 км/час на спидометре и пачка сигарет: Буффон опубликовал скандальный снимок за рулем авто (фото)
Чемпион мира в составе сборной Италии, легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон опубликовал в своем Instagram, на первый взгляд, безобидный снимок из салона автомобиля. Тяжело найти крамолу и в подписи к фото — вполне философская. «Единственное правило путешествия — не возвращаться так, как вы уехали. Возвращайтесь по-другому», — написал Буффон.
Только вот придирчивые посетители соцсетей сразу заметили, что авто голкипера едет со скоростью 155 км/ч, а Буффон при этом не пристегнут ремнем безопасности. Нетрудно заметить и пачку сигарет в двери автомобиля.
Впрочем, то, что 41-летний Джанлуиджи курит, ни для кого не секрет. Его не раз замечали с сигаретой. Как в случае, когда Буффон решил перекурить перед тем, как посетить с женой один из парижских ресторанов.
Кстати, несмотря на почтенный футбольный возраст и вредную привычку, Джанлуиджи Буффон не намерен завершать карьеру. После ухода из «ПСЖ» он занят поисками нового клуба.
«Еще пять месяцев назад «ПСЖ» предлагал мне роль второго голкипера. C января у меня было достаточно времени, чтобы все обдумать. Я пришел к выводу, что это не для меня. По этой причине я отказался от больших денег (8 миллионов евро — Авт.), и опция продления контракта не была активирована.
Сегодня, как и прошлым летом, я нахожусь в необычайном состоянии безмятежности, полного расслабления, когда перед тобой открыты все двери, которые могут закрыться как через 12 месяцев, так и через 15 дней. Действительно, мне поступило несколько хороших предложений", — заявил Джанлуиджи Буффон в интервью Corriere dello Sport.
Отметим, что год в «ПСЖ» стал для прославленного голкипера первым опытом выступлений в зарубежном клубе. Ранее он выступал только на родине — в 1995 — 2001 годах за «Парму» и в 2001 — 2018-м за «Ювентус».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обладатель уникального рекорда Фернандо Торрес завершил карьеру.
Фото Getty Images, Instagram
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