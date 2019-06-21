Происшествия

В Черкассах простились с убитым журналистом Вадимом Комаровым (фото)

В Черкассах состоялась церемония прощания с общественным активистом и журналистом Вадимом Комаровым, жестоко избитым неизвестными в начале мая. Как сообщали «ФАКТЫ», мужчина скончался в больнице в ночь на 20 июня.

Попрощаться с журналистом в областную филармонию пришли десятки жителей областного центра, в т. ч. его друзья и коллеги.

Как заявил журналистам общественный активист Денис Колесник, погибший старался для людей, и это стало смыслом его жизни.

«Он был немного холериком и имел взрывной характер, но быстро отходил», — вспомнил мужчина.

В свою очередь черкасский адвокат Валерий Макеев сообщил, что собирается продолжить работу по созданию местного новостного телеканала, которую начинал совместно с погибшим.

Напомним, правоохранители отрабатывают три основные рабочие версии убийства журналиста Вадима Комарова — профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений.

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