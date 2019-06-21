«Сила права» выиграла суд против России

Политика

Более миллиона гривен получит украинская журналистка и общественная активистка Анна Андриевская (вынужденная переселенка из Крыма) по решению Соломенского районного суда Киева по программе независимой гражданской организации «Сила права». Такое заявление общественная организация сделала на сайте.

«Команда „Силы права“ в Соломенском районном суде города Киева помогла журналистке Анне Андриевской получить решение о взыскании с РФ в ее пользу компенсации за моральный ущерб в размере 1 043 778, 47 грн (один миллион сорок три тысячи семьсот семьдесят восемь гривен 47 копеек)», — говорится в сообщении.

В объединении «Сила права» подчеркивают, что каждый гражданин Украины пострадал из-за агрессии Российской Федерации против Украины и имеет право на компенсацию. На сайте объединения сообщается, что для обеспечения выплат по таким искам уже арестовано более 3,5 миллиарда долларов, которые принадлежат Российской Федерации.

Напомним, стало известно том, что «Сила права» Андрея Сенченко планирует объединиться на парламентских выборах с общественным движением «Спільна справа», которое возглавляет Александр Данилюк. Цель объединения — формирование коалиции вокруг 5 принципов, среди которых — не допустить капитуляцию и российский реванш, готовящиеся в целях снятия с РФ ответственности за агрессию.

Ранее шеф-редактор «Обозревателя» Орест Сохар рассказал, что движение Андрея Сенченко «Сила права» состоит из ведущих специалистов в области безопасности, обороны и международных отношений, имеющих четкую стратегию победы в войне с РФ.



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