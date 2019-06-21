Украина

Сила в плавках: в центре Львова прошел необычный флешмоб (фото, видео)

Львовский ватерпольный клуб «Динамо» устроил необычное празднование своего 70-летнего юбилея. Спортсмены, одетые в привычную форму — плавки и ватерпольные шапочки — собрались в центре города возле Ратуши, после чего устроили катание в общественном транспорте, чем немало удивили горожан и туристов.

Не отказали себе юноши и в удовольствии искупаться в городском фонтане, следуя новой политической моде в Украине.

Тем не менее, нареканий на «голых» спортсменов никто не выказывал, наоборот, большинство горожан выражало восхищение телосложением спортсменов.

«Где же вы были утром, когда я ехала в 8 трамвайчике? Ну где справедливость?», — посетовала львовянка Мария в Facebook.

Парни же воспользовались случаем для рекламы своего вида спорта, сообщает в сети журналист ТСН Наталия Волосацкая.

Напомним, в начале июня в Нью-Йорке обнаженные модели необычным образом протестовали против решения соцсетей не публиковать фото с голой мужской грудью.



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