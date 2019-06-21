Зеленский не будет блокировать запуск рынка электроэнергии в интересах Коломойского, – эксперт

Политика

Политолог Петр Олещук, комментируя заявления президента Украины на встрече с представителями украинского бизнеса 20 июня, пояснил, что Владимир Зеленский четко дал понять, что не будет блокировать запуск рынка электроэнергии с 1 июля. Об этом эксперт сообщил на своей странице в Faсebook.

«Зеленский четко заявил — с запуском 1 июля нового рынка электроэнергии „роттердамская“ формула потеряет свою актуальность. Со всеми своими плюсами и минусами. Этот тезис интересен по нескольким причинам. Во-первых, это действительно правда — в условиях нового рынка для формирования тарифов никакие формулы применяться не будут, цену электроэнергии составят спрос и предложение. Во-вторых, были посрамлены скептики, которые считают, что Зеленский в любом случае заблокирует введение нового рынка в интересах Коломойского», — написал Олещук.

По мнению политолога, Зеленский предпочел выполнение Украиной международных обязательств, одним из которых является введение новой модели рынка электроэнергии.

«Для Коломойского недопущение рынка электроэнергии вопрос архипринципиальный. Сохранение госрегулирования тарифов для промпотребителей дает ему перспективу спецтарифов для энергоемкого ферросплавного производства, как это было в 2012—2014 годах. Когда Зеленский публично говорит о рынке электроэнергии, как о способе ухода от формульного ценообразования, он дает понять — между интересами „дружественного бизнеса“ и международными обязательствами Украины он выбирает второе. И это, безусловно, сильный ход», — отметил Олещук.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закону Украины «О рынке электрической энергии», новый рынок электрической энергии должен быть введен 1 июля 2019 года. Запуск рынка является обязательством Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета Европейского союза (ЕС). Запуск рынка является условием сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и предоставления макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в текущем году.

Фото Facebook.com/Петр Олещук

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