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Даже не знают своих имен: в Москве обнаружили двух детей-"маугли" (фото)
В Москве полицейские случайно наткнулись на семью сатанистов, которая вела асоциальный образ жизни. Больше всего правоохранители поразили пары, которые играли на захламленном полу в окружении сатанинского антуража — рогов и черепов, а также черных свечей и богохульных образов.
Дети пяти и семи лет не смогли ответить на простые вопросы об их именах и именах их родителей.
Дети
Сатанинские атрибуты
В настоящее время полиция начала выяснять, чем занимаются родители и на что жила семья.
Детей забрали и намерены лишить их родителей прав, сообщает Telegram-ресурс 112.
Напомним, в конце марта в Москве в захламленной квартире нашли мертвого ребенка «маугли».
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