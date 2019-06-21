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Бывает очень непросто, – Надя Дорофеева о работе с Позитивом на «Голос.Діти»
В воскресенье, 23 июня, на канале «1+1» состоится самый драматичный этап шоу «Голос. Діти» — «Бои» . Тренеров проекта ждет очень непростой выбор — из двенадцати участников в каждой команде в следующий этап пройдут только четверо.
Звездные наставники — Джамала, Дзидзьо, Позитив и Надя Дорофеева — уже провели десятки часов репетиций со своими участниками и выработали стратегию, которая поможет победить в шоу. Джамала признается, что главное в работе с детьми — импровизация.
- Несколько раз у нас возникали споры по поводу выбора песен, ведь у меня и у Позитива есть свое музыкальное видение, — сказала Надя Дорофеева. — Вот почему двойное кресло — это и подарок, и самая большая трудность. Бывает очень непросто, но мы находим компромиссы.
Дзидзьо признался, что он очень переживает перед следующим этапом.
- Моя четверка трио достаточно легко и удачно сложилась, — признался «ФАКТАМ» артист. — Сейчас больше всего я переживаю, как буду выбирать тех четверых, которые пойдут дальше. Но для себя я уже решил, что поддержу сильнейшего, того, кто умеет делиться эмоциями со зрителем.
Кстати, Дзидзьо появится на эфире в костюме с большим горящим сердцем, которое будет чутко реагировать на выступление юных артистов. Образ Джамалы будет сочетать в себе несколько элементов из разных стилей.
Позитив предстанет в сдержанном образе в серой цветовой гамме, а Надя Дорофеева — в смелой блузе на одно плечо и юбке, сотканной из десятков различных лоскутков. Автором нарядов звездных тренеров стала известный стилист Ольга Слонь.
В интервью «ФАКТАМ» Позитив рассказал, кто из участников запомнился ему больше всего, а также о сложных моментах шоу.
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