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«Крыша» для пьяных водителей: в Одессе копы попались на взятке
В пятницу, 21 июня, в Одессе правоохранители разоблачили двух патрульных Нацполиции, которые систематически получали взятки. Как сообщили в региональном управлении СБУ, сотрудники спецслужбы выявили полицейских одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Установлено, что копы систематически получали взятки от водителей элитных транспортных средств, которые были пойманы пьяными за рулем.
«Стоимость „услуг“ злоумышленников зависела непосредственно от класса автомобиля и достигала до тысячи долларов», — сообщили в управлении.
Патрульные попались, когда на одной из улиц Одессы получали 15 тысяч гривен взятки от очередного подвыпившего «клиента». До этого СБУ совместно с ГБР и военной прокуратурой задокументировала несколько других фактов получения ими взяток при аналогичных обстоятельствах.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других сотрудников Нацполиции, которые, возможно, причастны к функционированию преступной схемы.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе на взятках погорел высокопоставленный чиновник Гоструда.
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