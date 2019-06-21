Президент Грузии назвала трагедией происходящие события в Тбилиси

Мир

Вечером 21 июня в Тбилиси началась новая массовая акция протеста. Демонстранты требуют проведения досрочных парламентских выборов и немедленной отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии. Как уже сообщали «ФАКТЫ», беспорядки в грузинской столице начались накануне, 20 июня. Их спровоцировало вызывающее поведение депутата Государственной думы России Сергея Гаврилова. Он возглавлял российскую делегацию, прибывшую для участия в работе 26-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Сессия проходила в зале заседаний парламента Грузии. Гаврилов уселся в кресло спикера.

Это и стало поводом для массового негодования. Оппозиционные депутаты парламента напомнили, что Гаврилов ранее публично признавал независимость Абхазии и Южной Осетии, которые являются неотъемлемой частью Грузии. Части депутатов удалось вынудить российскую делегацию покинуть ассамблею и улететь в Москву.

Но этого было недостаточно. Более 5 000 человек собрались вечером 20 июня перед зданием парламента в Тбилиси. Они требовали отставки тех, кто допустил появление одиозного российского политика в Грузии. Полиция применила против демонстрантов силу. Использовались резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ. Ранения и травмы получили не менее 240 человек. Двое из них, включая журналистку, которая вела репортаж с площади перед парламентом, лишились глаза. По неподтвержденным пока официально сведениям, один из пострадавших скончался 1 июня в больнице.

Получилось так, что почти все первые руководители республики 20 июня находились за пределами страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась в Минск на церемонию открытия Европейских игр. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе находился с визитом в Азербайджане. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе был в стране, но не в столице. Он вернулся в Тбилиси только поздно вечером и сразу отправился в здание парламента.

Получается, что приказ применить силу против демонстрантов исходил только от главы МВД Гахарии. Он назвал действия протестующих «штурмом государственных институтов». При этом министр заявил, что готов уйти в отставку, если возникнет такая необходимость.

Но первым ушел со своего поста Кобахидзе. Вернее, его отправили в отставку. Решение было принято 21 июня на заседании политсовета правящей партии «Грузинская мечта».

Накануне ее лидер Бидзина Иванишвили назвал недопустимым ведение какого-го то форума в парламенте Грузии под руководством представителя страны-оккупанта. «Я уже поговорил с председателем парламента и выразил свою жесткую позицию и, конечно, моя рекомендация была незамедлительно прервать заседание», — заявил Иванишвили.

В том же ключе высказался и премьер-министр Бахтадзе: «Очень тяжело видеть депутата страны-оккупанта у главной трибуны высшего законодательного органа Грузии! Этот факт наносит ущерб нашей идее свободы, вредит грузинскому парламентаризму! Я полностью разделяю справедливый протест грузинского общества и обращаюсь к организаторам с призывом незамедлительно объяснить обществу причины того, что произошло и жестко отреагировать на случившееся!»

Спешно вернулась в Грузию президент Зурабишвили. Она назвала трагедией беспорядки в центре Тбилиси в ночь на 21 июня и призвала к объединению в кризисной ситуации. «Я готова встретиться со всеми политическими силами. Единственная наша перспектива — в единстве. Только так мы можем ответить российской оккупации, только так мы можем показать миру достоинство Грузии», — заявила Зурабишвили в видеообращении.

«Я хочу выразить свою сердечную боль из-за той трагедии, которая произошла в Тбилиси», — подчеркнула президент. Она также признала, что власти страны совершили ошибку, позволив российскому депутату занять кресло спикера грузинского парламента.

Один из лидеров оппозиции Григол Вашадзе заявил, что граждане республики ждут конкретных действий, а не извинений. «Людям выбили глаза, сломали челюсти… Поэтому за этим должны последовать дальнейшие действия. Это отставка Гахарии», — сказал Вашадзе.

Однако сам Георгий Гахария обвиняет в беспорядках оппозицию. «Вчера политики и политические партии сумели перевести справедливый и искренний протест наших граждан в насилие, которое было направлено против полиции и институтов, в насилие, которое в конечном итоге приняло лицо штурма парламента», — заявил 21 июня глава МВД Грузии. Он напомнил, что среди 240 пострадавших 80 — это полицейские.

В Москве события в Грузии преподносят как грязную антироссийскую провокацию, устроенную политическими силами, которые пытаются всячески мешать нормализации отношений между двумя странами. В таком ключе высказались пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также выразила опасения в том, что те, кто устроил беспорядки в Тбилиси, могут направить толпу на гостиницы, в которых проживают российские туристы.

В пятницу, 21 июня, МИД России официально призвал россиян соблюдать бдительность и избегать мест массового скопления людей при посещении Грузии. В пресс-службе Ростуризма, в свою очередь, заявили, что оснований для запрета российским туристам посещать Грузию пока нет.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, недавно вернувшийся в Украину, в интервью DW заявил, что грузинские граждане «восстали против олигарха Иванишвили».

«Иванишвили не имеет легитимности, потому что не занимает никакой должности. Формально он — неофициальное лицо, однако назначает всех парламентариев, министров, судей и прокуроров. Он практически полностью контролирует всю банковскую систему, является крупнейшим в Грузии землевладельцем и производителем сельскохозяйственной продукции. Этот человек — крупнейший частный акционер „Газпрома“, его привел в грузинскую политику Владимир Путин…» — сказал Саакашвили.

«То, что происходит в Грузии — это продолжение того, что сначала произошло в Армении, затем с президентскими выборами в Украине, и недавно в Молдове, когда оттуда сбежал олигарх Плахотнюк. Люди больше не хотят жить под олигархами в бесперспективной ситуации, при отсутствии экономического роста и возможностей у себя на родине. Трудоспособное население покидает эти страны. И люди восстают. Если выборы не работают, как в Грузии, то люди используют любой другой повод для того, чтобы выразить свое недовольство» — подчеркнул Михаил Саакашвили.

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