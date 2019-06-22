По городу в прозрачном платье: в Британии модель провела интересный «социальный эксперимент»

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Модель Джейд Льюис из Эссекса, Великобритания, прошлась по городу в откровенном платье ради эксперимента и поделилась впечатлениями. Об этом пишет The Sun.

25-летняя Льюис вдохновилась вьетнамской моделью Нгок Тринь (Ngoc Trinh), которая появилась на Каннском фестивале в черном прозрачном платье. Тогда министр культуры, туризма и спорта Вьетнама посчитал ее внешний вид слишком вульгарным и призвал власти наказать ее за неподобающее поведение.

Британская модель надела копию платья Тринь, изготовленную стилисткой Деби Симпсон, и вышла на улицы Лондона.

Сначала на нее налетела толпа туристов с просьбами о селфи, один из них даже принял Льюис за Ким Кардашьян.

«Через полчаса я была в центре внимания: нужно быть очень уверенной в себе, чтобы ходить в таком при дневном свете. Это все-таки не дневное платье», — описала она происходящее и отметила, что никогда в жизни не надевала ничего похожего.

Затем на Лондонском мосту к ней подошли 55-летняя женщина с дочерью и сделали ей массу комплиментов. По словам Льюис, это придало ей уверенности. После этого она заметила, как один незнакомец попытался сделать селфи на фоне ее обнаженных ягодиц, а другой подошел к ней со словами: «однажды, перед тем как меня выселили, я устроил в своей комнате стриптиз-клуб, это платье идеально бы подошло».

Реакция других прохожих порадовала модель. Еще один мужчина сказал, что сам с удовольствием надел бы такое в пятницу вечером, а другой заявил, что женщины имеют полное право носить то, что им нравится.

Когда начался дождь, Льюис решила, что пора вернуться в студию и переодеться. «Я сейчас иду по Лондону и вижу модель, светящую своей грудью!» — услышала она по дороге телефонный разговор проходившей мимо женщины.

Подводя итоги, Джейд Льюис призналась, что, вероятно, когда-нибудь снова выйдет на публику в этом наряде, «но это точно будет не на улицах Лондона, а на красной ковровой дорожке».

Напомним, что в мае британская модель и актриса Агнес Томас приобрела пластиковый прозрачный костюм PrettyLittleThing и поделилась впечатлениями от его ношения. Спустя пять минут после того, как Томас вышла на улицы Лондона, костюм запотел, а девушка начала чувствовать, как он неприятно липнет к ее телу. Вскоре водители грузовиков начали сигналить британке, а прохожие — снимать ее на камеру.

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