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Явилась без трусов: модель оштрафовали за появление на публике без нижнего белья

Появление вьетнамской модели Нгок Трин на премьере фильма «Радегунд» в Каннах активно обсуждали в конце мая этого года. 29-летняя звезда Instagram и дизайнер представила один из самых откровенных образов за всю историю конкурса — блестящее платье на голое тело оставило далеко позади даже смелые эксперименты Эмили Ратаковски и «ангелов» Victoria's Secret, которые традиционно выходят на красную дорожку фестиваля в полупрозрачных платьях.

Так, модель из Вьетнама выбрала для выхода черное полупрозрачное платье с узорами из страз, глубоким декольте и высокими разрезами по бокам. При этом она не стала надевать нижнее белье.

Девушка привлекла внимание не только гостей фестиваля, но и вьетнамских властей. «Голый» наряд возмутил соотечественников модели, а также китайскую и южнокорейскую прессу.

Как сообщило издание Page Six, эпатажный выход Нгок Трин осудили на родине, а с комментарием выступил сам министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Нгок Тхиен, назвавший наряд оскорбительным. Недовольство чиновников подкрепилось штрафом, выписанным звезде, однако сумма его не оглашается.

«Это оскорбительно. Тем более это создает плохой имидж нашего государства»,— отметил Нгуен Нгок Тиен.

Между тем, во Вьетнаме Нгок Трин — национальная звезда. В 2005 году ее признали самой фотогеничной моделью страны.

У нее есть одноименная линия модной одежды и популярный в стране бренд косметики для ухода лица. На ее страницу в Instagram подписано 2,3 миллиона человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», откровенным нарядом в Каннах удивила и 35-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли. Звезда сериала «Великолепный век» выбрала для выхода полупрозрачное серебристое платье.

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