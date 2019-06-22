Деньги ушли «под землю»: главбуха Киевского метрополитена заподозрили в хищении 26 млн гривен

Происшествия

Столичная прокуратура объявила подозрение главному бухгалтеру Киевского метрополитена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Киевская местная прокуратура 7 совместно со следователями и оперативными работниками управления полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции в г. Киеве разоблачила в служебной халатности главного бухгалтера КП «Киевский метрополитен», — сказано в информации.

Отмечается, что следствием установлено, что в 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда в результате служебной халатности главного бухгалтера не были вычислены штрафные санкции за нарушение условий поставки и ввода в эксплуатацию поездов, что повлекло убытки предприятию на сумму свыше 26 млн грн.

Открыто уголовное дело по ч. 2. ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением).

Данная статья наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в киевском метро могут восстановить работу автоматов по выдаче жетонов.

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