Восстановят ли в киевском метро работу автоматов по выдаче жетонов?

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«В столице хотят полностью отказаться от жетонов в метро. Судя по тому, какие очереди выстраиваются возле касс метро, без жетонов пока не обойтись. Автоматы по их продаже упразднили, на руки же продают один жетон. Ко мне приехала сестра в гости из-за границы, и чтобы проехать в подземке, ей каждый раз нужно стоять в очереди. Мне проще — я пользуюсь „Карточкой киевлянина“. Если остается такая потребность в жетонах, может, их опять начнут продавать через автоматы — это ведь удобнее?» Ковальчук Елена, Киев

В Киевском метрополитене «ФАКТАМ» напомнили о современных способах оплаты проезда в столичной подземке, успешно заменяющие жетоны, которые выведут из оборота уже нынешней осенью.

— 30 октября последний день жизни жетонов в метро, о чем стараемся постоянно информировать тех пассажиров, которые не замечают и не хотят видеть альтернативы, — рассказала советник руководителя КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон. — Восстанавливать работу автоматов по выдаче жетонов не будем, хотя, надо признать, что по инерции некоторые люди их все еще покупают. Статистика такова: из полутора миллионов пассажиров метро ежедневно лишь 10 процентов до сих пор пользуются жетонами, которые в ограниченном количестве реализуются через кассы. С утра замечаем пиковые спросы на жетоны, особенно на тех станциях, куда люди приезжают из пригорода на маршрутках и электричках.

Единый электронный билет в транспорте ввели согласно действующему закону, на основании которого вышло распоряжение местной власти, предусматривающее переход на е-билет и отказ от жетонов. Сейчас главным оператором е-билета является КП «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ), который обязан закупать и устанавливать необходимое оборудование для метро и наземного транспорта. Не метрополитен монтирует данные терминалы, а именно ГИВЦ.

Станцию за станцией мы будем освобождать и отключать от жетонов — как это давно сделано на «Кловской» (там не продают жетоны, но ими можно оплатить проезд на одном турникете). И постепенно жетоны останутся в прошлом, а им на смену придут современные способы оплаты проезда в подземке. И пассажирам, не откладывая на последний день, уже сейчас надо позаботиться о дальнейшей оплате поездок в метрополитене. Есть несколько видов оплаты проезда.

Гостю или киевлянину, у которого есть банковская бесконтактная платежная карточка любой страны (с функцией бесконтактных платежей PayPass и международной платежной системы MasterCard или Visa) предоставляется возможность оплачивать свой проезд через желтые терминалы. При этом не надо стоять за жетонами или пополнять карточку метро. На всех станциях установлены турникеты для оплаты банковской картой, а на «Вокзальной» и «Академгородке» — по два. Только зарубежному гостю важно заранее уточнить, берет ли его банк за границей комиссию за операции. Если с комиссией нецелесообразно платить за проезд, то можно выбрать другой вариант, приобретя пластиковую карту метро.

Карта метро стоит 15 гривен (эта сумма возвратная), и ее можно пополнять на любое количество поездок (максимально 100 — двумя трансакциями) в кассе или терминале (это быстро). Тариф выбирает пассажир. Стоимость одной поездки 8 гривен, и проезд дешевеет в зависимости от числа поездок: каждая из 10−19 оплаченных поездок обойдется в 7, 7 гривни, из 20−29 — в 7, 4 гривни, а уже 50 поездок можно купить по 6, 5 гривни. Когда поездки исчерпались, карту можно сдать, вернув залоговую стоимость.

Киевляне-льготники уже давно пользуются транспортным приложением «Карточки киевлянина» и могут этот вид платежа применять в любом общественном транспорте. Люди без льгот могут получить такую карточку и пополнять ее самостоятельно, выбрав нужное количество поездок.

С введением е-билета появились турникеты с надписью Kyiv Smart Card на синем фоне. Карточку, которая работает в наземном и подземном транспорте, можно купить на нескольких станциях метро («Крещатик», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Академгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец», «Почайна»), а пользоваться на любой из станций. Выгодней пополнять карту на большое количество поездок.

Появляется много смарт-приложений, которым вскоре можно будет пользоваться. Удобными будут и разовые билеты с QR-кодом, которые заменяют жетоны и являются едиными талонами для всех видов пассажирского общественного транспорта. Разовые билетики пока есть на «Кловской», позже их можно будет покупать в боксах самообслуживания и кассах метро, а онлайн-покупку можно делать и на смартфон, прикладывая который к турникету, можно оплачивать проезд на станции или в наземном транспорте.

Как пользоваться е-билетом (Kyiv Smart Card), где и как его пополнять, подробно сообщается по ссылке. Карту можно будет приобрести и пополнить в личном кабинете киевлянина, мобильном приложении KyivSmartCity, в платежных терминалах EasyPay, боксах самообслуживания Ibox, 2clik, также в KyivPayBot в Telegram и Facebook, KyivMetroBot в Telegram и Facebook. Кстати, на сайте изображены места размещения Т-киосков, где можно купить Kyiv Smart Card. Можно будет также осуществлять пополнение через мобильное приложение Приват 24, Ощад 24/7, в терминалах «ГИВЦ», ПриватБанка, Ощадбанка и на портале EasyPay, в платежном портале Portmone.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Киеве внедряется е-билет.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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