«Откровенно гоготали»: в РФ раскритиковали «прямую линию» с Путиным (видео)

Мир

Прошедшая накануне прямая линия с Путиным вызвала бурные комментарии у россиян. Об этом в интервью RTVI заявил политолог Валерий Соловей.

В частности, он сказал, что наблюдал реакцию «высокопоставленных федеральных чиновников», отказавшись называть их имена, которые «откровенно гоготали» над тем, что говорил национальный лидер.

По словам специалиста, глава государства не в курсе того, что происходит в стране, а представители его администрации сформировали вокруг президента «виртуальную реальность», из-за чего национальный лидер искренне удивляется маленьким зарплатам в стране.

«А все остальное — это подготовленные ответы на подготовленные вопросы», — считает Валерий Соловей.

По его мнению, на сегодняшний день такой формат ответов президента на вопросы является «ритуалом, который потерял всякое содержание, всякий смысл и всякую цель».

Соловей подчеркнул, что послание президента не отвечает на «базовые вопросы, беспокоящие российского общества».

«Оно хочет справедливости, оно хочет денег, оно хочет увидеть перспективы. Ничего этого президент сказать не может», — отмечает Соловей.

Эксперт добавил, что тенденция снижения рейтинга президента носит фундаментальный характер, и прошедшая прямая линия не в состоянии его поднять.

#ПрямаяЛиния

Это когда Путину задают вопрос «Почему нам плохо живётся?», а он отвечает «Вам живётся хорошо» — Католик-кофеман (@BenyaDatlov) 20 июня 2019 г.

Также многие отметили заключительный вопрос к Путину о том, было ли ему за что-то стыдно за прошедшие годы. Юзеры посчитали такой ход авторов прямой линии как задумку представить президента как «обычного человека». Некоторые пользователи посчитали, что эта история подозрительно похожа на фрагмент из фильма «Даун хаус» Романа Качанова, где в аналогичную ситуацию попадает один из героев киноленты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после прямой линии с участием президента России Владимира Путина, на которую в сети отозвались едкими карикатурами и фотожабами, свое мнение об общении хозяина Кремля с народом высказал известный телеведущий и публицист Александр Невзоров, по мнению которого «Путин явно скис».

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