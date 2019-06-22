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Украина

Компромисс с Путиным чреват потерей суверенитета: в Украине сделали печальное заявление о войне с Россией

8:29 22 июня 2019 55
Прямая линия с Путиным
Инф. «ФАКТОВ»

Хозяин Кремля Владимир Путин решил воспользоваться моментом передачи власти в Украине как возможностью навязать новые шаблоны. Так, мотив «песен о мире» сменился идеей «об урегулировании конфликта на Донбассе», которой пытаются заворить и заретушировать давно понятную аксиому: завершение войны с Россией возможно лишь при четком решении Путина. Напомним, Зеленскому дали важный совет перед первой встречей с Путиным, которая может состояться в Минске во время открытия Европейских игр.

Украинский военніый эксперт Валентин Бадрак в статье для Зеркала Недели отмечает, что теперь Кремль жаждет преференций от Запада — и все за счет интересов Украины. Именно поэтому на парламентских выборах в Украине Москва надеется провести в Раду пророссийские, реваншистские политсилы.

Бадрак предостерегает, что Кремль продолжит настойчивые попытки навязать Киеву бессмысленные переговоры с российскими военно-террористическими группировками на Донбассе, ведь для Путина «ЛНР» и «ДНР» — это механизм ведения системной подрывной войны против Украины.

«Компромисс с Путиным относительно войны невозможен без потери части суверенитета», — предупреждает эксперт.

Напомним, в ходе «прямой линии» с россиянами 21 июня Путин назвал «полной чушью» давно подтвержденные данные о присутствии на оккупированном Донбассе регулярной российской армии.

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