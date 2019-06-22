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Люди выпрыгивали из вагонов: вблизи Днепра загорелась электричка
В Днепропетровской области рано утром произошло ЧП — загорелась электричка, направляющаяся в Днепр. В соцсетях пишут, что пассажиры прыгали из вагонов на свой страх и риск, тогда как автоматическая система пожаротушения не сработала.
Очевидцы инцидента опубликовали фото в Facebook-группе «Таромское Днепр».
В комментариях пользователи отметили, что подобные ЧП давно перестали быть единичными. Так, месяц назад в регионе горела электричка на Каменское, тогда же произошел пожар в криворожской электричке.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о ЧП в электричке сообщением Харьков — Золочев, где в одном из вагонов оторвалось колесо и влетело прямо в салон.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.